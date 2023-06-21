Сахалинские пейнтболисты стали чемпионами Дальнего Востока

«Вгрызались в каждый шанс»

Сахалинская сборная выиграла чемпионат Дальневосточного федерального округа по пейнтболу во Владивостоке. В нем приняли участие семь команд из Южно-Сахалинска, Хабаровска и Владивостока.

— Мало играю, много делюсь опытом, тренирую. Очень рад, что сборная команда, которую мы привезли на чемпионат, заняла первое место. Наши ребята буквально вгрызались в каждый шанс и, я вам скажу, медали абсолютно заслужены. Евгений Прамзелев, Сергей Мерушев, Вадим Абрамов, Егор Фролов, Роман Мырдин, Тимур Канищев и Александр Воронцов — вот эти славные ребята, благодаря которым кубок летит на Сахалин, — отметил главный тренер сборной Сахалинской области Юрий Ким.

Для Юрия Кима и Александра Воронцова победа на чемпионате ДФО стала второй в спортивной карьере. Ранее сахалинцы становились серебряными призерами дальневосточного чемпионата, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Первые матчи уже отыграли

Стартовал чемпионат Сахалинской области по футболу. В этом году его участниками стали семь команд.

Главное отличие турнира от прошлых лет – смена формулы проведения. Если в последние годы команды играли в два этапа, то сейчас их ждет классический двухкруговой турнир.

На медали претендуют «Сахалин-М» и «Сахалин-М2» (команды спортшколы «Сахалин»), «Ноглики», «Долинск», «Портовик» (Холмск), «Поронайск» и «Океан» из Невельска.

В прошлом году участников было больше. Исчезли «Водник» (Корсаков) и «Шахтер» (Быков).

В матче открытия «Портовик» на своем родном стадионе «Маяк Сахалина» пропустил четыре гола от «Долинска», на что смог ответить только двумя результативными ударами. В итоге «Долинск» увёз из портового города три очка.

Затем холмчане поехали в Невельск, где отгрузили местному «Океану» четыре безответных гола.

24 июня в 15:00 ФК «Поронайск» примет на своем поле «Портовик», а «Сахалин-М» — «Океан».

В 2022 году золотые награды завоевал «Сахалин-М», серебряные – ФК «Долинск», бронзовые – ФК «Ноглики».

В топ-20 финала «Белой ладьи»

В Сочи провели 54-й финал Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Его участниками были 85 российских команд, а также представители Беларуси и Киргизии. В составе каждой команды были заявлены четыре шахматиста (среди них – как минимум одна девушка) 2009 г.р. и младше.

В числе финалистов была команда лицея № 2 Южно-Сахалинска, являющаяся своего рода шахминатором островного региона. С 2017 года она только один раз ненадолго одолжила другой команде областное первенство.

В этом году лицеисты (Михаил Бамбизо, Денис Медзиновский, Альберт Син, Таисия Дворцова) в стартовом списке финала были десятыми. Это навевало на мысли, что им удастся превзойти свое рекордное достижение (17-е место в 2022 году).

Лицеисты повторили прошлогодний результат по набранным очкам, но, увы, не смогли обновить рекордный показатель, замкнув ТОП-20.

Второй год подряд сахалинская команда заскочила в ТОП-20. Такой серии у островитян еще ни разу не было.

Таисия Дворцова первой из островных шахматисток сумела набрать в финале более 50% очков (5 из 9).

Михаил Бамбизо и Денис Медзиновский – первые сахалинцы, кто участвовал в трех финалах «Белой ладьи».

Михаил Бамбизо первым из сахалинцев набрал более 15 очков в финале «Белой ладьи».

ТОП-5 сахалинских шахматистов в финале «Белой ладьи»:

Михаил Бамбизо — 15,5 очка. Денис Медзиновский – 14,5 очка. Георгий Егоров – 10,5 очка. Альберт Син – 10 очков. Таисия Дворцова – 9 очков.

В следующем году команда обновится наполовину, так как Михаил Бамбизо и Денис Медзиновский перешагнут предельный возможный возраст участников.

Всероссийский олимпийский день

XXXIV Всероссийский олимпийский день отметили в Сахалинской области. Участниками различных мероприятий в регионе, приуроченным к спортивному событию, стали более 2000 островитян. Самое масштабное мероприятие традиционно прошло на территории спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Гостей праздника приветствовали заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин, председатель Олимпийского совета островного региона Владислав Глухов и и. о. министра экологии Сахалинской области Андрей Саматов.

— Сахалин присоединяется к Всероссийскому олимпийскому дню уже в 13-й раз. Ежегодно этот праздник собирает большое количество любителей спорта и сегодня – не исключение. Я благодарю вас за то, что выбираете здоровый образ, желаю всем удачи и хорошего настроения! — обратился к участникам заместитель министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

Традиционно праздник открыли эстафетой «Олимпийская миля». 19 команд, в составе каждой из которых по пять человек, передавали эстафетную палочку на протяжении забега с нижней до средней станции СТК «Горный воздух». Каждому участнику предстояло преодолеть по 300 — 350 метров.

Первой к финишу пришла команда «Эдельвейс» с результатом 0:05:20,9 секунды. Второе место заняла «Одомари» (0:05:46,3). Тройку лидеров замкнули спортсмены из команды «Волосы назад!» (0:05:48,2).

Перед второй частью мероприятия для спортсменов прошла разминка под руководством специалиста по физической культуре и спорту Андрея Мирошникова, после чего был дан старт экстремальному забегу на выносливость «Олимпийская вертикаль». Сахалинцев ожидал 300-метровый подъём на трассу «Армейка». Здесь свои силы решили проверить 129 островитян – 86 мужчин и 43 женщины.

Лидерами стали Евгений Валиев (0:03:43) и Софья Кузнецова (0:04:26). На вторых местах расположились Максим Косарев (0:03:54) и Даяна Сухарева (0:04:39). Почётные третьи места заняли Илья Бобров (0:03:58) и Дарья Будникова (0:05:09).

Помимо спортивной части для гостей на средней площадке комплекса работали развлекательные площадки – настольные деревянные игры, зона отдыха, фотозона. Также все желающие могли угоститься горячими напитками и мороженым.