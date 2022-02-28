Сахалинские пенсионеры подверглись атаке мошенников

У 72-летней жительницы областного центра похитили 791 тысячу рублей. Обманным путем аферисты по телефону убедили ее оформить 200-тысячный кредит и перевести деньги на счет и электронный кошелек. Для того, чтобы пресечь преступные действия какого-то незнакомца. Тот, якобы, подал заявки на оформление кредитов в разных банках на ее имя.

Женщина поверила и даже сняла свыше 240 тысяч рублей наличными с карты мужа, а потом оформила и на его имя кредит на сумму 200 тысяч рублей…

После чего супруги оформили еще один займ в размере 70 тысяч рублей под залог автомобиля и осуществили очередной перевод.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, возбуждено уголовное дело, преступников ищут.