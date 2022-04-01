Сахалинские пленники. На рейде пусанского порта «застряло» российское судно «Арго»

Экипаж судна «Арго», вышедшего из Корсакова в Пусан, уже два месяца остаются там заложником непростой ситуации .

Корреспонденту «Советского Сахалина» удалось дозвониться одному из членов экипажа — матросу Павлу Лукьянову.

Из его рассказа сложилась следующая картина. «Арго» (это шхуна южнокорейской постройки) принадлежит сахалинской компании «Прайд», офис которой находится в г. Южно-Сахалинске. 5 января с.г. судно вышло из Корсакова в Пусан, чтобы выгрузить там живого краба и встать на ремонт.

Павел Лукьянов, житель села Хороль Приморского края, устраивался на судно «дистанционно». И это его рейс был первым.

– По телефону в фирме мне сообщили условия моей работы – 27 долларов суточных, 1200 долларов за перегрузку краба, – рассказывает матрос. – Возвращаться обратно домой мы должны были самолетом в конце января. Но наше пребывание в Пусане длится уже больше двух месяцев. Два раза на карту мне пришло по 13 тысяч с хвостиком рублей. Теперь выясняется, что по вопросам трудоустройства я разговаривал не с сотрудником отдела кадров, а с человеком, чьи полномочия мне так и непонятны.

В Пусане обнаружилось, что портовые агенты не хотят обслуживать пришедший с Сахалина «Арго». Судно стоит на рейде, экипаж не может попасть на катер и сойти на берег, потому что транспорт и другое обслуживание можно заказывать только через агентов. Продукты на борт не завозили месяца полтора, доставили только 1 апреля. Все это время люди экономили еду как могли, рассказывает житель Приморья. Чтобы хватило горючего, остановили одну рефрижераторную секцию. Особенно тяжело приходилось курильщикам – сигареты заканчивались, в ход шел даже чай. А еще с судна два месяца не вывозили мусор.

Капитан, по словам нашего собеседника, причину происходящего экипажу не объясняет. Владельцы судна – тоже. Появилось подозрение, что фирма, направившая «Арго» к южнокорейским берегам, имеет большие долги, поэтому обслуживать судно портовики отказываются.

– Мы хотели выбраться домой сами, обращались к агентам с просьбой доставить нас на берег и отвезти в аэропорт, – говорит Павел Лукьянов. – Но нам отказали. Потом, когда они согласились, изменилась ситуация: прямые рейсы в Россию Корея отменила из-за санкций. Добраться домой уже можно было только окружным путем, через Ближний Восток, а стоимость билета нам была не по карману.

За время вынужденного нахождения на рейде ухудшилось состояние здоровья одного из членов экипажа, 55-летнего старшего механика. Только на этой неделе его смогли отправить во Владивосток. Как рассказали морякам – через Объединенные Арабские Эмираты и Москву. Ему становилось хуже, в столичном аэропорту ему выдали инвалидную коляску, иначе он не мог передвигаться. В полете у стармеха открылось внутреннее кровотечение, и встретившая у трапа «скорая» отвезла его в больницу..

Последняя новость, которой обнадежили экипаж – на следующей неделе «Арго» обещают поставить к причалу, а людей пересадить на другое судно и отправить домой. Но проверить правдивость этой информации невозможно, поскольку руководство компании на контакт не идет.

Как видится сложившаяся ситуация с сахалинского берега? Узнать точку зрения руководства компании «Прайд» не удалось – ни стационарный, ни мобильный телефоны гендиректора Евгении Енгалычевой не отвечали. Дозвониться удалось только до специалиста -кадровика. Она объяснила, что давать комментария по ситуации не уполномочена, а что касается заработка экипажа, то деньги всем его членам перечисляются регулярно на карту. Пока что непонятно, какую тогда сумму обещали морякам при трудоустройстве – 13 тысяч рублей каждый месяц или 1200 долларов за перегон и разгрузку плюс суточные?

Сергей РЯБОВ.