Сахалинские пловцы трижды поднимались на подиум на втором этапе Кубка России

Два дня в Южно-Сахалинске в центре водных видов спорта «Волна» в воздухе витал накал страстей – спортсмены состязались в мастерстве на втором этап Кубка России по плаванию.

Соревнования такого уровня наша область принимала в третий раз. Но в новом спортивном плавательном центре – впервые. До этого Кубок России проводился в южно-сахалинском аквапарке «АкваСити».

За медали на водных дорожках боролись два заслуженных мастера спорта, семь мастеров международного класса, 48 мастеров спорта России.

В составе команды Сахалинской области было пять мастеров спорта и двенадцать кандидатов в мастера спорта России. Всего же от островного региона на старт вышло 38 спортсменов.

Приехали на Сахалин пятеро в пловцов из Донецкой народной республики – два мастера спорта и три кандидата в мастера. Представительница этой республики Алина Артамонова на дистанции 200 метров на спине с результатом 2 минуты 19,99 секунды завоевала золотую медаль.

Хозяева соревнований трижды поднимались на подиум. В первый день Александр Ширяев на дистанции 200 метров на спине показал лучшее время дня 2:01,70. Его товарищ по команде Владислав Яснев замкнул тройку призеров на дистанции 50 метров на спине.

Отличился Александр Ширяев и во второй день соревнований, на дистанции 100 метров на спине. В финале он вел борьбу за победу с заслуженным мастером спорта, чемпионом мира, обладателем второго результата сезона в мире в этом виде программы на дистанциях 50 и 100 метров Павлом Самусенко (Мурманская область). Обошел сахалинского пловца и спортсмен из Алтайского края Ян Шапкин. Бронзовая медаль пополнила спортивную коллекцию наград нашего пловца.

Медали призерам и победителям второго этапа Кубка России вручали трехкратный призёр Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы, чемпион Универсиады и пятикратный серебряный призер этих соревнований в эстафетах, заслуженный мастер спорта Виктор Мазанов, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, восьмикратный чемпион Европы на короткой воде, двукратный чемпион Европы в эстафете, обладатель золотой медали Универсиады Сергей Фесиков, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 1976 года, заслуженный мастер спорта СССР Любовь Русанова и директор спортивной школы водных видов спорта имени В.В. Сальникова Сергей Мелешков.

Несколько спортсменов, поднявшихся на подиум второго этапа Кубка России в Южно-Сахалинске, уехали домой без завоеванных медалей – свои награды они подарили островным мальчишкам и девчонкам, которые делают свои первые шаги в этом виде спорта.

Участники соревнований и тренеры дали высокую оценку центру водных видов спорта «Волна». Не каждый город-миллионник в нашей стране имеет два превосходных плавательных центра самого высокого современного уровня.

Игорь Карпук.

Фото и видео автора.