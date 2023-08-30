Сахалинские пограничники отмечены государственными наградами

За личное мужество, отвагу, проявленных в боевых действиях на СВО, более 20 сотрудников пограничного управления ФСБ по Сахалинской области награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, Жукова, Суворова, «За отличие в специальных операциях», а также знаками отличия «За храбрость».

Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось сегодня в Южно-Сахалинске. Государственные награды пограничникам вручали начальник погрануправления генерал-лейтенант Игорь Ювженко, губернатор Валерий Лимаренко, главный федеральный инспектор Иван Терентьев, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Как сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ, с мая 2022 года по август 2023 года сотрудниками проведено свыше 1300 активных мероприятий и задержано более 150 сторонников киевского режима, изъято, выведено из оборота свыше 130 единиц огнестрельного оружия, более 100 тысяч различных боеприпасов, десятки самодельных взрывных устройств. Сахалинские пограничники на СВО принимали участие в контртеррористических операциях, проводили огневые налеты и рекогносцировочные мероприятия по аэроразведке с применением БПЛА.