Сахалинские производители покорили натуральностью, разнообразием и качеством своей молочной продукции

Островные кефир и йогурт пользуются признанием у приверженцев здорового образа жизни. Знаю людей, которые спорят между собой: какой жирности кефир всё-таки является самым оптимальным – один процент или выше? В любом случае выбирать им есть из чего – островные производители выпускают тот же кефир, молоко и другие продукты с разным содержанием жира. Экспериментируй не хочу.

Перемены в ассортименте

Широкой линейкой ост­ровной молочной продукции в супермаркетах занята значительная часть полок.

А так было не всегда. За последние 5 лет на сахалинском рынке помимо кефира с разным процентом жирности появились простокваша и варенец, ультрапастеризованное молоко местных производителей. Не так давно возобновился выпуск глазированных сырков. В ассортименте прибавились сыры твёрдых и полутвёрдых сортов. В ближайших планах производителей – плавленый сыр.

Между тем в последнее время южносахалинцы стали замечать, что не всегда в магазинах можно найти, например, йогурт в бутылочках или творог пониженной жирности местного молкомбината.

Как объяснила заместитель министра сельского хозяйства и торговли области Олеся Давыдова, поводов для беспокойства нет. Перебои в ассортименте связаны с объединением двух крупных производителей: компании Грин Агро и южно-сахалинского молочного комбината. Производственная база комбината «переезжает» из областного центра в село Троицкое на базу Грин Агро. Это продиктовано соображениями логистики: там находится молочная ферма, не надо во­зить молоко в город. Процесс объединения окончательно завершится в нынешнем году, и линии начнут работать в прежнем режиме, без перерывов.

При этом полюбившаяся торговая марка южно-сахалинского молкомбината «Утро Родины» сохранится, и продукция под этим брендом не исчезнет с прилавков.

Только натуральное

Рядом с названными гигантами стоят сельхозкооператив «Соколовский», Холмский и Поронайский молкомбинаты. Последний – единственный в области производитель мороженого. Помимо них переработкой молока заняты ещё и юридические лица, и крестьянско-фермерские хозяйства, и индивидуальные предприниматели – больше десятка. У большей части – своё поголовье коров, остальные молоко закупают.

Из 18 островных производителей многие имеют свою торговую сеть или торговые точки. Это тоже безусловный плюс для покупателя. Импульс развитию производства и запуска своей торговли дала региональная госпрограмме поддержки аграрной отрасли – за счёт субсидий на приобретение нужного оборудования. Это позволяет ориентироваться на запросы потребителей, обновлять ассортимент.

Так появилась на Сахалине изменённая технология сквашивания – получается продукт, который удобно есть ложкой, что очень нравится детям. Новые заквасочные культуры позволяют создавать продукты с бифидобактериями, они пользуются спросом у любителей здорового образа жизни и следящих за своим весом. Причём эта продукция ничуть не уступает по своим качествам выпускаемой производителями раскрученных марок.

Ещё у нас выпускают продукцию с нормализованной, повышенной или пониженной долей жира, с добавлением фруктово-ягодных, злаковых и прочих наполнителей, рассказала начальник отдела областного минсельхоза Татьяна Мишина.

Молока для выпуска новинок достаточно, использовать сухое молоко нет необходимости. Потребители тоже относят это к преимуществам местной продукции.

Хотя, если вдаваться в детали, использование сухого молока вполне допустимо. Потому что сухое молоко (цельное или обезжиренное) получается в процессе переработки сырого молока для увеличения сроков годности и не является ненатуральным продуктом, объясняют специалисты.

Но информация об этом компоненте в составе должна быть указана на упаковке продукции. Хотя наверняка многие на эти надписи не обращают внимания.

Ещё одно преимущество сахалинской продукции – островные производители не используют заменители молочного жира (ЗМЖ). Согласно техрегламентам, если применяется этот компонент, продукт не может называться «молоко», «кефир», «йогурт» и пр. Он должен называться «молокосодержащий продукт с ЗМЖ», «йогуртовый продукт», «кефирный продукт», «ряженковый продукт», «сметанный продукт» – чтобы не вводить потребителей в заблуждение. Но кто-нибудь из покупателей видел такие названия на ярких упаковках?

По стандарту или по техусловиям?

Продвинутые потребители всегда смотрят, произведён ли продукт по госстандарту (ГОСТу) или по техническим условиям (ТУ). Но в любом случае, вне зависимости от этого, качество и безопасность продукции оценивается на соответствие Техническим регламентам Таможенного союза или Техническим регламентам ЕАЭС (декларирование или сертификация, ветеринарно-санитарная экспертиза), отметила заместитель министра сельского хозяйства и торговли области Олеся Давыдова. На упаковке молочной продукции обозначение стандарта является обязательным.

В нашем регионе с декабря 2025 года по январь 2026 года система маркировки и разрешительного режима на кассах заблокировала более 103 тысяч попыток продажи молочной продукции с нарушениями. В основном это истёкший срок годности. Можно говорить, что здесь поставлен надёжный заслон.

Самые доступные цены обычно у продукции местных заводов, а фермерские продукты стоят дороже из-за высокой жирности и небольших объёмов производства.

Грустную нотку добавляет одно – изменения в налоговой системе заставляют поднимать цены, снижать объёмы собственной торговли. А ещё полку производителей на нашем рынке молочной продукции убыло.

Руководство АО «Совхоз «Заречное» прекратило выпуск сырого молока и молочной продукции в целом. Под нож пошло племенное молочное стадо…

Об этом «Советский Сахалин» писал в материале «Перспективный проект в аграрной отрасли Сахалина потерпел крушение» (номер от 14 апреля 2025 года).

Мощности по переработке молока сейчас законсервированы. Хочется надеяться, что пока…

Евгений АВЕРИН.

Только цифры

Цены на молочную продукцию в Сахалинской области:

молоко можно приобрести по цене от 64 до 179 рублей за литр,

сметану – от 118 до 400 рублей за кг,

творог – от 212 до 2 500 рублей за кг,

сливочное масло – от 883 до 1500 рублей за кг.

