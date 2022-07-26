Сахалинские росгвардейцы погибли в спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на территории Украины погибли 12 наших земляков. Все они были сотрудниками Росгвардии, сообщает правительство области.

Это подполковник полиции Востриков Олег Николаевич, майор полиции Иванушкин Алексей Борисович, капитан полиции Корочкин Евгений Игоревич, старший сержант полиции Афанасьев Андрей Сергеевич, старший лейтенант полиции Акантьев Артём Александрович, старший сержант полиции Забусов Евгений Петрович из Южно-Сахалинска, майор полиции Полянский Дмитрий Николаевич из Анивского района, младший сержант полиции Селяков Дмитрий Вадимович из Корсакова, старшина полиции Кравченко Анатолий Анатольевич, лейтенант полиции Ходюков Алексей Викторович, старший лейтенант полиции Меньшенин Владимир Сергеевич из Долинского района, сержант полиции Протещенко Павел Валерьевич из Томаринского района.

Они отдали свои жизни, защищая безопасность каждого из нас. Память об этих героях будет жить в сердцах сахалинцев и курильчан, сказал глава области Валерий Лимаренко.

Родным и близким погибших будет оказана помощь в захоронении, необходимая поддержка в решении жилищных проблем, в устройстве детей в образовательные учреждения, летние лагеря, других вопросов. Также будет предоставлена выплата в размере 1 млн. рублей.

От имени правительства Сахалинской области губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким.

Мы все скорбим об этой тяжелой утрате.

Антон СМОЛЯКОВ.