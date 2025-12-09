Сахалинские рукопашники завоевали шесть медалей дальневосточных соревнований

Сахалинцы стали обладателями шести наград чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по рукопашному бою, сообщила пресс-служба островного минспорта.

Соревнования прошли в Петропавловске-Камчатском и собрали более 400 участников из Забайкальского, Хабаровского, Камчатского и Приморского краев, Еврейской автономной, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

Победителями стали Анастасия Мирошниченко (девушки, до 48 кг), а также Расул Абдыгаев (мужчины 18+ лет, до 67 кг), Фариддун Ёкубов (мужчины 18+ лет, до 73 кг) и Эрбол Камилов (мужчины 18+ лет, до 62 кг).

Серебряную медаль заработал Артём Мирошниченко (юноши 12 — 13 лет, до 38 кг).

Бронзу взял Акжигит Салиев (мужчины 18+ лет, до 62 кг).