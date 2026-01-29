Куда ушла навага? Сахалинские рыбаки недовыловили около половины того, на что рассчитывали

Предварительные результаты активного лова наваги в заливе Терпения не очень-то радуют рыбаков. После оттепели, которая пришлась на 22-24 января, промысел как отрезало, вся рыба отнерестилась и двинулась на нагул в прибрежье, к устьям рек и в сами реки.

— Если в прошлом году на конец января наши сейнера добыли 2200-2300 тонн наваги, то в этом от силы 1300 тонн, это процентов 40 — 45 от того, на что мы рассчитывали, — сетует председатель рыболовецкого колхоза «Дружба» Дмитрий Носиков. – Плохо протекает путина, и не понятно почему. Мы не можем ловить рыбу под берегом, у нас есть определенные ограничения по глубинам. Ледовая обстановка вроде не критична: на востоке залива лед, на юге его нет. Как говорится, лови на здоровье, но наваги нет. На днях три пары «мэрээсок» пришли совсем пустыми. Сутками раньше добыли всего 3 тонны, тогда как привыкли оперировать цифрами 250-300 тонн!

Смогут ли рыбаки наверстать уловы в феврале? По словам председателя колхоза, надежда есть. Но из опыта прошлых лет известно, что шансы невелики. Вдруг рыба надумает отойти от берега и где-то «сгуртоваться»? Если все пойдет по такому сценарию, она уже будет без икры, это тоже большой минус.

Кроме «Дружбы» в этом районе рыбачит и несколько других предприятий. У них примерно такое же соотношение реальных уловов и ожиданий.

Рыбаки предполагают, что причина может крыться в температуре воды в заливе. Летом ведь, как и наука сообщала, из-за теплой воды красная рыба предпочла переместиться севернее, к Камчатке, где более подходящие условия для нереста. Как знать, может быть, и навага так себя ведет из-за этого?

Рыбаки ждут выводы отраслевой науки. Сейчас в Поронайске работают специалисты «СахНИРО» — делают замеры, взвешивания.

Островных ихтиологов настораживает большое количество в уловах крупных особей наваги. В идеале особи должны быть разных размеров и возраста. Нынешняя картина может свидетельствовать о старении стада и отсутствии смены поколений в перспективе.

Накануне наважьей путины «Советский Сахалин» довольно подробно рассказал о планах рыбаков и прогнозах отраслевой науки. Рыболовецкий колхоз «Дружба» рассчитывал на добычу 2,5 – 2,7 тыс. тонн, при том, что в среднем общий вылов рыбы в заливе примерно 5,5 тыс. тонн. Перед началом путины наука определила общий допустимый улов в заливе Терпения и у юго-восточного побережья Сахалина в размере 7,3 тыс. тонн. Похоже, что-то пошло не так?

Фото: с официального сайта Сахалинского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» http://www.sakhniro.vniro.ru/news/965/