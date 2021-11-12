Сахалинские рыбаки спасли китообразного малыша

Детеныш белокрылой морской свиньи запутался в рыболовной сети и был обречен на гибель, если бы не счастливый случай!

Три рыболова-любителя решили закрыть сезон морской навигации небольшим туром на моторной лодке. Отчалили от мыса Свободный и направились к своим клевым местам подальше от берега. По пути увидели свободно плавающую довольно длинную сеть. В ней запуталось какое-то морское животное. Рыбаки поначалу предположили, что это детеныш косатки. Решили помочь бедолаге.

Сеть разрезали ножом, отпустили животное в свободное плавание. Все происходившее островитяне запечатлели на видео. Позже выложили уникальные кадры спасательной операции на YouTube.

Потенциально опасную сеть загрузили в лодку. Чтобы от нее никто больше не пострадал…

Спасенного малыша идентифицировала наш постоянный консультант, ведущий ихтиолог отдела по рыболовству и сохранению водно-биологических ресурсов Сахалинрыбвода, большой специалист по морским млекопитающим Татьяна Чупахина. По ее словам, в рыбацкую сеть угодила белокрылая морская свинья. Правда не совсем белокрылая – у взрослых особей этих интересных животных, которых до недавнего времени причисляли к семейству дельфиновых, на плавниках имеется белая кайма, откуда и произошло название вида. Но в этом случае плавники темные, потому что речь идет о детеныше.

Что делал этот малыш в ноябре в студеных водах Охотского моря в районе мыса Свободный? Ответ простой: он здесь живет. Белокрылая морская свинья местная жительница, образно говоря, коренная сахалинка. Представители вида держатся у сахалинского побережья постоянно. Когда образуется ледовый припай, отходят подальше в море. Попавший в сеть детеныш, судя по всему, появился на свет в нынешнем году. У морских свиней нет такой сильной привязанности родителей к своим детенышам, как, скажем, у косаток.

Передвигаются животные чаще всего стаями, как и дельфины, любят сопровождать суда, носиться с ними наперегонки. Чаще встречаются в более теплых водах Татарского пролива, но немало их и в Охотском море. Питаются в основном мелкой рыбой.

Руководитель Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый Сахалин» Александр Иванов дополнил, что морские свиньи вообще, и белокрылые в частности нередко попадают в поле зрения экологов. Они, как и прочие обитатели морей, время от времени попадают в рыболовные сети, травмируются, их выбрасывает на берег во время штормов.

— Весной в Невельске море выбросило на берег похожую свинку, — комментирует Александр Иванов. — Животное было ослаблено и могло погибнуть. Местные жители решили его спасти своими силами, столкнули в море. Увы, через некоторое время морская свинья вновь оказалась на отмели. Тогда невельчане обратились за помощью в наш фонд. На месте мы быстро сориентировались и составили план действий.

Животному требовалась медикаментозная поддержка. После оказания такой помощи через некоторое время морская свинья пришла в чувства, после чего благополучно отправилась в самостоятельное плавание. В том случае все произошло быстро. В наше практике бывали случаи, когда требовалось наблюдение за подопечным животным в течение недели…

Рыбаки, спасшие детеныша у мыса Свободный, все сделали грамотно и аккуратно, за что им большая благодарность. В более сложных случаях, когда животное получило травмы, лучше сообщить об этом нам в Фонд «Зеленый Сахалин» по телефону 89147659000.

В июне «Советский Сахалин» рассказал о причинах гибели детеныша сивуча, выброшенного морем на берег в Невельском районе. На взгляд специалистов, дело не в тавро, выжженном жидким азотом на шкуре сивучонка. Именно к такой версии склонялись многие участники обсуждения фотографий, выложенных в соцсетях. Скорее всего, он попал в рыбацкие сети.

Владимир СЛАВИН.