Сахалинские рыбопромышленные компании помогают жителям Донбаса

Курильское предприятие ООО «Континент» поставило продукты питания для прихожан храмов Луганской области. В новый регион отправлено 20 тонн продуктов 14-ти наименований на сумму 1, 3 млн рублей: сахар, мука, макароны, растительное масло, крупы в ассортименте, сгущеное молоко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Автопоездом груз был доставлен в Белокуракинское Благочиние Северодонецкой Епархии, где с помощью казаков и церковно-служителей Свято-Успенского Храма передан прихожанам Северодонецка и Сватово.

— Это не единственное сахалинское рыбопромышленное предприятие, которое оказывает поддержку населению Донбаса. Мы выражаем глубокую благодарность компаниям за их добрые дела, — подчеркнул министр по рыболовству области Иван Радченко.

По словам гендиректора предприятия Александра Пиджакова, это уже не первая гуманитарная акция с начала специальной военной операции. Продукты отправлялись в Мариуполь и Шахтерск.