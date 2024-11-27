Сахалинские самбисты завоевали две золотые медали Всероссийского турнира

Островные спортсмены стали обладателями двух золотых наград Всероссийских соревнования по самбо памяти Героя РФ Коваля Ж. Д. в Биробиджане.

Южносахалинец Егор Хван из спортивного клуба «Дзюдокан» занял первое место в весовой категории «54 кг». Представитель спортивной школы им. В. С. Ощепкова из Александровска-Сахалинского Кирилл Дедов стал сильнейшим в категории «65 кг».

Участие во Всероссийских соревнованиях приняли 215 спортсменов из 9 дальневосточных регионов, собщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Кубинские тяжелоатлеты начали готовиться к «Кубку Дальнего Востока» на Сахалине

Кубинские спортсмены приступили к тренировкам в преддверии Международных соревнований «Кубок Дальнего Востока» по тяжелой атлетике. Они состоятся в Южно-Сахалинске с 30 ноября по 2 декабря.

В турнире, который впервые пройдет в Дальневосточном федеральном округе, примут участие более 200 сильнейших тяжелоатлетов из Венесуэлы, Кубы, Камеруна, Пакистана, Шри-Ланки, Белоруссии, Казахстана, Центральноафриканской Республики, Киргизии и 20 российских регионов.

Накануне в Сахалинскую область прибыла первая делегация спортсменов – из Кубы. Гости уже начали готовиться к предстоящим стартам.

– Перелет был непростой, но мы не намерены расслабляться, ведь у нас не так много времени, чтобы свыкнуться с часовыми поясами и климатом, – отметил участник Олимпийских игр в Токио, обладатель Кубка мира по тяжелой атлетике Саез Вера. – Лично я рад открыть для себя новое место на карте, и готов показать все, на что способен.

Вместе с кубинцами в зале тренируются и сахалинские атлеты. Наша команда выступит в каждой возрастной группе и весовой категории. Готовиться островитяне начали еще в начале ноября.

Сахалинские биатлонисты взяли две медали на стартах в Тюмени

Сахалинцы Григорий Касьян (тренер Ирина Гущина) и Матвей Кравцунов (тренер Владимир Нестеров) завоевали две медали на Межрегиональных соревнованиях по биатлону в Тюменской области на призы Олимпийских чемпионов. В стартах принимали участие 140 спортсменов.

Григорий Касьян взял «золото» на дистанции 7,5 км среди юношей. Матвей Кравцунов показал второй результат среди юношей на дистанции 6 км

ВК «Сахалин» проиграл три матча

В Екатеринбурге завершился пятый тур женского чемпионата России по волейболу (высшая лига «А»).

– По туру себе и нашей команде могу поставить оценку «два», потому что установки тренера мы выполняли не всегда, периодами. Где-то услышали и запомнили, где-то делали так, как нам удобно. Мы проиграли три матча. Не могу это чем-то оправдать. Мы очень сильно огорчили самих себя и наших болельщиков. Впереди у нас есть время, чтобы подготовиться к следующему туру и добавить в нашей игре, – не стала искать причины неудач на стороне капитан «Сахалина» Анастасия Гергерт в интервью пресс-службе ВК «Уралочка».

Фото пресс-службы ВК «Уралочка».