Сахалинские шахматисты оставили свой след на «Moscow Open-2025»

Завершился Международный шахматный форум «Moscow Open-2025». В течение пяти дней во Дворце Ирины Винер фигуры по доскам двигали около тысячи участников из восьми стран (Армения, Беларусь, Бельгия, Германия, Молдова, Россия, Украина и Швеция).

Организаторы предложили им проверить себя в семи турнирах («А» – мужчины, «В» – женщины, OPEN – ЮД17, М11, Д11, М13, Д13). Причем, главным призом для первых трех турниров был электромобиль «Москвич».

Участниками масштабного форума были сахалинские шахматисты Марина Круглова, Михаил Бамбизо и Михаил Парецкий. Они рассматривали его как этап подготовки к главному шахматному событию лета на Дальнем Востоке – «Кубку ГК «Гидрострой», который начнется 24 июля, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Марина Круглова играла в OPEN – ЮД17 (188 шахматистов), а Михаилы – в турнире «А» (259 участников, среди которых свыше десятка гроссмейстеров, еще больше международных мастеров и мастеров ФИДЕ).

У Марины Кругловой соперники и соперницы были, в основном, на несколько лет старше её. Это, конечно, сказалось. Но 4 из 9 в такой компании – это вполне достойный результат.

– Турнир задался не очень. Хотела набрать хотя бы 5,5 очка, чтобы выполнить первый разряд. Но не получилось. Набрала опыта, что-то учла в своих ошибках. Мне было сложно, потому что не успела отдохнуть после предыдущего большого турнира в Туле, где я заняла третье место на первенстве России. У меня было меньше недельки на отдых, а еще перелёты туда-сюда. Уже к шестому туру я устала. А в восьмом туре у меня где-то на десятом ходу куда-то ушла энергия – резко, как по щелчку пальцев, и я проиграла партию всего за полтора часа, – проанализировала свое выступление островная шахматистка.

Еще сложнее было нашим шахматистам, которые на двоих сыграли с тремя гроссмейстерами и несколькими мастерами ФИДЕ. Это их не смутило, и они набрали по 4,5 очка. Причем, в заключительном туре оба сделали вничью с мастерами ФИДЕ, испортив праздничное настроение своим соперникам.

Попутно сахалинцы увеличили свой рейтинг. Михаил Бамбизо так и вовсе примагнитил гигантскую прибавку в 100+ пунктов, которые с радостью привез домой.

– Своей самой интересной партией считаю игру с Дмитрием Руденко из Москвы в четвертом туре. Борьба была очень сильной! В дебюте я перехватил инициативу, в миттельшпиле у меня тоже было лучше. Мы перешли в эндшпиль, где у меня был ферзь, слон и две пешки, а у соперника – ферзь и слон. Я поторопился, отдал одну из пешек, и в дальнейшем получилась ничья. Еще удалось сыграть с гроссмейстером Виталием Сивуком из Швеции. Я проиграл, но было приятно сыграть с гроссмейстером не в первом туре, когда ты попадаешь на него из-за низкого стартового места, а в середине турнира, когда у тебя с ним одинаковый результат, – поделился своими впечатлениями счастливый Михаил Бамбизо.

Могли ли сахалинцы выступить еще лучше? Скорее да, чем нет. Дело в том, что они впервые столкнулись с форматом, при котором им приходилось играть по два тура в день с контролем 90 минут на партию + 30 секунд на ход. Второй тур при этом начинался в 00.30 по сахалинскому времени. На это обратила внимание мама Марины Кругловой Светлана.

– Очень сложно было играть именно вторую партию. Качество игры страдает. Учитывая, что все партии у Марины были по 3,5 – 4 часа, то нагрузка просто колоссальная для человека, неадаптированного к этому часовому поясу. Марина большая трудяжка, старается, но зевки неизбежны в вечернюю партию, – поддержала свою дочь Светлана Круглова.

– В «Moscow Open» я участвовал впервые. Очень масштабно! Мне очень понравилась организация. Но всё же был минус. Он в том, что девять туров уместили в пять дней. Поэтому четыре дня мы играли по два тура. Это – тяжело, – солидарен с ней Михаил Бамбизо.

Как показывает жизнь, подобный формат становится трендом. Поэтому сахалинцам нужно учесть опыт наших первопроходцев и быть готовыми к таким «марафонам» и такой нагрузке, сделали вывод в минспорте островной области.