Сахалинские шахматисты завоевали пять медалей первенства ДФО по решению композиций

В Южно-Сахалинске определили медалистов первенства ДФО по решению шахматных композиций. Два дня подряд участники после партии в «классику» вновь садились за доски, чтобы проверить свои решательные способности.

Как обычно, участникам были предложены задачи на мат в два, три или четыре хода, этюды, а также на кооперативные и обратные маты.

В U9 победителями стали Марк Калинин из Приморья и Мария Ворошилова с Камчатки. А вот сахалинцы среди участников замечены не были.

Приморские шахматисты Богдан Калинин и Ксения Вахитова перерешали всех в U11. Лучший результат среди сахалинцев показал Ярослав Подковыров (пятое место).

Дмитрий Таряшинов из Бурятии и Вероника Наконечная из Приморья – победители первенства ДФО в U13. Островитяне старались, но в ТОП-10 протиснуться у них не получилось. Елизавета Синявская дорешалась до 11-го места, Алихан Тургунбаев – до 13-го.

Роман Комирский из Хабаровского края и Алина Минеева с Камчатки приватизировали золотые награды в U15.

Сахалинские шахматисты ходили вокруг да около золотой медали, но всё же до нее не дотянулись. Максим Костерин занял третье место. Причем, для него это уже пятое призовое место подряд. В четные годы он становится победителем (2022 и 2024), в нечетные – бронзовым призером (2021, 2023, 2025). Ждем следующего года, он будет четным!

Дана Башева заняла второе место. Теперь у нее есть полный комплект медалей. В 2021 году она была победительницей первенства, а в 2022 году – третьим призером.

Марина Круглова – бронзовый медалист. Она набрала одинаковое количество баллов с Марией Бикетовой с Камчатки, но опередила конкурентку по наименьшему затраченному времени.

В U17 у девушек наибольшую сумму баллов набрала Татьяна Имыхелова из Бурятии. А у юношей Артур Васильев из Якутии опередил сахалинца Альберта Сина на ничтожные 0,5 балла. В первый решательный день Альберт оказался единственным, кто правильно решил все шесть задач. Однако на следующий день шахматист из Якутии не только отыграл отставание, но и вырвался вперед.

Валерия Гончаренко с Камчатки и Егор Макаров с Сахалина победили в старшей возрастной группе. Для Егора это уже третья победа в первенстве ДФО, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Фото Максима Фёдорова.