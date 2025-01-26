Сахалинские школьники взяли золото и серебро на соревнованиях ДФО по теннису

Сахалинские теннисисты приняли участие в первенстве ДФО по теннису среди юношей и девушек до 15 лет, проходившее в Хабаровске. Турнир проводился в одиночном разряде и миксе.

Прекрасно выступили в одиночном разряде наши ребята. По дороге в финал турнира Владислав Каратеев в 1/8 турнира в двух партиях просто уничтожил Оскара Коваленко из Хабаровска. 6:0, 6:0.

В четвертьфинале Владислав не оставил ни малейшего шанса на победу еще одному воспитаннику хабаровской школы тенниса Дмитрию Коченок 6:0, 6:1. В полуфинальном поединке Каратеев преградил путь в финал третьему хабаровчанину Дмитрию Карнажевскому 6:2, 6:1.

Дорога в финал турнира у Никиты Сон была не из легких. В 1\8 он без особого труда заставил зачехлить ракетку Германа Гейт (Хабаровск) 6:0,6:0. В 1/4 встречаясь с соперником из Владивостока Владимиром Музыченко, сахалинец с большим трудом выиграл первый сет 6:4, с таким же счетом уступил во втором. В решающей третьей партии смог навязать сопернику свою игру и выиграть её 6:1 и матч со счетом 2:1.

В полуфинале Никита Сон скрестил ракетки с Александром Потюшко (Дальнереченск). Первый сет остался за соперником из Приморья 3:6. Во втором шла упорная борьба в каждом гейме. С огромным трудом островитянин смог склонить чашу весов в свою пользу 7:5. Судьба путевки в финал турнира решалась в третьем сете. Поймав кураж, Никита завершил партию со счетом 6:1 в свою пользу и поединок 2:1, и завоевал право играть в главном матче первенства.

Финальный матч Владислав Каратеев выиграл у Никиты Сон со счетом 2:0. Здесь необходимо заметить. Никите в феврале исполнится 11 лет. Владислав в августе отметит свое 14- летие. В спорте в этом возрасте данный факт имеет большое значение. Не только физические данные у спортсменов разные, но и опыт участия в турнирах. В обоих этих моментах Владислав на порядок сильнее и опытнее.

У девушек главным претендентом на победу считалась сахалинка Василиса Кочкадаева. В 1/8 турнира Василиса играла с подругой по команде Ольгой Мельниковой и завершила поединок в свою пользу 2:0. В четвертьфинале нашей землячке противостояла Яна Новикова (Хабаровск).

Без особых проблем Василиса преградила путь сопернице в полуфинал соревнований 6:2, 6:1. И вот здесь случилось непредвиденное. Вечером накануне полуфинального матча у нашей спортсменки поднялась высокая температура, и она вынуждена была сняться с соревнований.

В миксе Владислав Каратеев играл в паре с победителем одиночного турнира у девушек Кариной Ким (Хабаровск). У болельщиков и специалистов не было ни малейшего сомнения, что этот дуэт без особых проблем дойдет до финала. Прогнозы сбылись. В финальном матче Владислав и Карина разгромили пару Амалия Игнатенко (Владивосток)-Семён Королёв (Благовещенск) в двух сетах 6:1, 6:0.

На третьей ступеньке пьедестала почета стояла пара из Южно-Сахалинска Никита Сон-Ольга Мельникова.

Подводя итоги первенства ДФО, президент федерации тенниса Сахалинской области Александр Котвицкий сказал: – Выступление нашей команды смело можно назвать успешным. Золотая и серебряная награды в одиночном разряде у юношей, медаль высшей пробы и бронза в миксе, и только болезнь Василисы Кочкадаевой не позволила нашей команде завоевать, как минимум, серебро в одиночном турнире у девушек. Владислав Каратеев завоевал путевку на первенство России среди молодежи до 15 лет.

Кстати, часть расходов на поездку молодых спортсменов взяла на себя компания «Гидрострой». Этот факт отметил в беседе с журналистом президент региональной федерации и выразил ей благодарность,

Игорь Карпук.