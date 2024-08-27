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Сахалинские штурмовики прорываются к позициям ВСУ на мотоциклах

Штурмовые подразделения с Сахалина Восточной группировки войск продвинулись в направлении села Константиновка на угледарском участке южнодонецкого направления СВО, сообщили в Минобороны РФ.      Задача штурмовиков – отрезать проходящие через населенный пункт пути снабжения крупного гарнизона ВСУ в Угледаре.

На видео, предоставленном Минобороны России, боевые двойки на мотоциклах прорываются к позициям ВСУ сквозь серую зону. “У самой кромки лесополосы штурмовики спешиваются и врываются в окопы. В это время выдвигается вперед бронегруппа на тяжелой технике, ведя огонь по противнику из танков и боевых машин пехоты”, – отметили в ведомстве.

Как рассказал заместитель командира штурмовой роты с позывным Юмайхо,  российские военнослужащие на направлении используют тактику выдавливания противника. “Мы без спешки забираем все лесополки, закапываемся и движемся дальше. У нас несколько слоев обороны, нас противник не выдавит. Стратегический плацдарм, если его берем, то получается перерезаем дорогу. Они откатываются ближе к Угледару, мы их начинаем выдавливать”, – цитирует Минобороны России командира роты с позывным Юмайхо.

В ведомстве добавили, что вклад во взятие стратегически важного населенного пункта вносят прибывающие добровольцы. Среди них боец с позывным Турок, который после вторжения ВСУ в Курскую область решил, что больше нельзя оставаться в стороне. “Хочу помочь своим ребятам, очень много моих друзей ушло сюда. За семью, у меня трое детей. Кто, если не я. И вообще за Родину, за нашу Россию. Отстоять и убрать этих нацистов подальше от нас”, – отметил боец.

(ТАСС).

 

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