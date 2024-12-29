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Сахалинские сноубордисты завоевали 6 медалей Кубка России

Сахалинские сноубордисты показали высокие спортивные результаты на Кубке России среди спортсменов с ПОДА в дисциплине сноуборд-кросс-слалом в Миассе.

Островитянка Полина Новаковская выиграла две золотые медали. Два «золота» в копилку сахалинской сборной команды принес Всеволод Щеглов. Еще две серебряные награды завоевал Владимир Игушкин, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях

Сахалинец Александр Алябьев, представляющий островной регион и Москву, завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований среди спортсменов с ПОДА по горнолыжному спорту в Миассе.

За медали турнира боролись 10 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Воронежской, Иркутской, Мурманской и Сахалинской областей

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