Сахалинские спортсменки   отличились  на всероссийском и международном соревнованиях

Сахалинка Алиса Митрофанова заняла второе место на первенстве России по лёгкой атлетике.

Соревнования прошли в Смоленске и собрали более 1000 участников из 68 регионов страны.

Островная спортсменка выступала на дистанции 400 метров среди девушек до 18 лет, где показала второй результат – 56,28 секунды и подтвердила норматив кандидата в мастера спорта, а также вошла в состав сборной команды России. Победительница, представляющая Подмосковье, обошла сахалинку на 0,4 секунды – 58,28 сек.

Впереди Алису ожидает матчевая встреча по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства – России и Белоруссии, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Ольга Аверкина – серебряный призёр чемпионата Республики Беларусь по пулевой стрельбе

Сахалинская спортсменка, воспитанница тренера Геннадия Лаптева спортшколы игровых видов спорта Ольга Аверкина завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Республики Беларусь по пулевой стрельбе.

Соревнования прошли в Минске и собрали более 200 спортсменов из Белоруссии и России.

Ольга Аверкина выступала в стрельбе из малокалиберной винтовки из трёх положений на 50 метров. По итогам состязаний сахалинка заработала путёвку на чемпионат Европы, заняв второе место с 459,1 балла. Победительница, белорусская участница Олимпийских игр Дарья Чуприс, опередила островную спортсменку на 2,5 балла.