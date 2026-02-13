Сахалинские спортсменки пока на 4-й строчке турнирной таблицы чемпионата страны по волейболу

В чемпионате страны по волейболу среди женских команд в высшей лиге А «Сахалин» провел 34 матча. В двадцати трех праздновал победу. Имея в активе 68 очков, островитянки после восьми туров занимали четвёртую строчку в турнирной таблице.

Матчи девятого тура наши девушки проводят в Череповце. В этом городе они дважды должны выйти на площадку против «Локомотива-2» (Калининградская область) и хозяев «Северянки». Первую встречу с «Локомотивом-2» островитянки завершили в свою пользу 3:1. Во второй потерпели поражение от «Северянки» 0:3. Обо всём по порядку.

Железнодорожницы в чемпионате провели тридцать поединков и, одержав 11 побед и набрав 32 очка, заняли десятую строчку в турнирной таблице. Во втором туре чемпионата в октябре прошлого года команда из Калининграда в Южно-Сахалинске дважды уступила нашей дружине 0:3 (18:25, 13:25, 18:25) и 1:3 (21:25, 25:23, 10:25, 16:25).

«Северянка» к девятому туру лидирует в чемпионате. На её счету 27 викторий в тридцати матчах и 78 очков в турнирной таблице. В текущем чемпионате в октябре в драматичном поединке «Северянка» уступила «Сахалину» в гостях 0:3 (23:25, 20:25, 23:25). Спустя два дня взяла реванш 3:1 (20:25, 25:23, 25:17, 25:19). В восьмом туре лидер чемпионата неожиданно проиграл «Динамо» (Приморский край) 0:3 (22:25, 19:25, 17:25).

Открывал девятый тур в Череповце, 11 февраля, поединок «Сахалин» — «Локомотив-2». С первых минут встречи чувствовалось, что обе команды нервничают, о чём говорил счёт 2:2, 4:4, 5:5. Игроки островной команды и железнодорожницы допускали много ошибок в атаке, да и в защите не всё получалось. Вместе с тем, оба коллектива пытались склонить инициативу в свою пользу.

При счете 6:6 «Сахалин» проводит серию результативных атак 9:6. «Локо» не остаётся в долгу 9:8, 13:12. Наши девушки продолжают доминировать на площадке 20:14. Дальше следует провал в игре «Сахалина», и на табло 22:22. При счете 24:23 островитянки подавали на сет. Соперницы сохранили интригу в партии 24:24. И всё же последнее слово осталось за сахалинками 26:24.

Во второй партии «Локо» сильно добавил в игре. Надежно заиграл блок, волейболистки творили чудеса в защите. Как следствие «Сахалин» на протяжении всего сета был в роли догоняющего. Дважды наши девушки сравнивали счёт 5:5 и 15:15. Когда на табло горели цифры 16:23 в пользу калининградок, островитянки сократили отставание до четырёх очков 19:23. На большее их не хватило. Калининградки оставили партию за собой 20:25 и 1:1.

Довольно часто в волейболе бывает так, что после проигранного сета команда добавляет в игре, понимая, если этого не сделать, можно упустить победу в матче. Тогда волейбольной дружине получается перевернуть ход игры. Именно так произошло в третьей партии. Уступая по ходу сета 5:7, 7:9, островитянки вначале сравняли счёт 10:10, а затем стали методично донимать соперниц результативными атаками. Итог партии 25:16 и 2:1.

Начало четвертого сета напоминало начало третьего. «Локо» ведёт 5:7, 9:11, 10:12. В этот игровой промежуток на площадке шла равная борьба, но на заключительной стадии атак наш соперник был более удачен. Сравняв счёт 12:12, «Сахалин» включил все свои резервы и полетел к очередной победе в партии и в матче чемпионата 25:20 и 3:1.

Вечером «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край) встретились с «Северянкой». Лидеры чемпионата со счетом 3:0 (25:16, 25:22, 25:17) праздновали очередной успех.

Первыми во второй день девятого тура в Череповце на площадку вышли «Локомотив-2» — «Амурские Тигрицы». Поединок получился очень драматичным. По ходу встречи команда из Калининграда, выиграв две первые партии 25:23, 25:16, была в шаге от общей победы в матче. Однако «Тигрицы» не только сравняли счет 2:2, выиграв третий и четвертый сеты 13:25, 23:25, но и склонили чашу весов на тай-брейке 9:15 в свою пользу и 2:3 в матче.

В дебюте встречи островитянки отдали роль первой скрипки в партии хозяевам площадки. Соперник воспользовался таким «подарком» и заставил сахалинок быть в роли догоняющих 4:2, 6:4, 13:11, 17:13. «Северянка» переигрывала нашу команду в атаке. У островитянок в этом компоненте игра не получалась. Не справлялась у нас и блок-защита. Соперник переиграл нашу дружину в атаке. И несмотря на то, что в концовке партии, уступая 20:16, «Сахалин» смог не только сравнять счёт 23:23, но и выйти вперёд 23:24, победную точку поставила «Северянка» 26:24.

Во втором сете, поведя в счёте 2:4, островитянки допускали много ошибок на подаче и просто дарили очки сопернику. Таким «подарком» «Северянка» воспользовалась очень умело, набирая очки не только благодаря ошибкам соперниц, но и доводя свои атаки до логического завершения 11:8, 19:15. При счёте 20:15 «Сахалин» выигрывает подряд три розыгрыша 20:18. «Северянка» отвечает пятью результативными атаками 25:18 и 2:0.

В третьем сете у сахалинок игра не задалась. Как ни старался главный тренер нашей дружины Олег Ляпугин, беря тайм-ауты, проводить воспитательные беседы, игра у сахалинской команды продолжала сыпаться. Уступая 22:12, сахалинки выигрывают очко 22:13. И тут же на подаче Светлана Ерлыкова делает эйс 22:14. Островная дружина пошла ва-банк, заиграв не только агрессивно, но и результативно в атаке 23:18. На большее ни сил, ни эмоций у нашей команды не хватило 25:18 и 3:0 в пользу лидера чемпионата.

Игорь Карпук.

Фото пресс-службы ПСК « Сахалин».