Сахалинские спортсмены опять с медалями

Спецолимпиада по конному спорту

В Московской области завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады по конному спорту. В ней приняли участие 83 атлета с ментальными особенностями из 19 регионов страны.

Сахалинскую область представляли Виталий Герасимов, Владимир Подольный, Егор Темный и Вера Игамбердыева. Они выступали во всех заявленных дисциплинах: выездке, эстафете с огибанием шестов, английской верховой езде и «рабочей тропе».

Островные спортсмены завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Чемпионат ДФО по боксу

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат ДФО по боксу. В течение пяти дней участники оспаривали не только награды, но и путевки на чемпионат страны в Хабаровске.

Главной изюминкой чемпионата стал приезд заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA, депутата Государственной Думы РФ Николая Валуева и заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова.

Титулованные спортсмены много общались с участниками, устроили автограф-сессию и совместное фотографирование со всеми желающими, а также провели церемонию награждения.

Естественно, в присутствии легенд бокса каждый из участников финальных поединков пытался показать все, на что он способен.

В последний день турнира три раза зал взрывался аплодисментами, приветствуя победы сахалинских спортсменов. Чемпионами ДФО стали Денис Пальшин, Баишбек Уулу Жусуп и Сергей Свирида.

Невельчанин Денис Пальшин боксировал в весовой категории до 51 кг. Его соперником по финалу был Альберт Гатаулин из Республики Бурятия. Они уже встречались в ринге на прошлогоднем чемпионате ДФО. Тогда сильнее был Гатаулин. На этот раз сахалинец взял реванш.

— Было немного тяжеловато, так как недавно переболел. Я примерно знал, как соперник будет боксировать, его тактику. Сейчас очень рад, что выиграл. Теперь будет подготовка к чемпионату России, а там — отбор на чемпионат мира и Европы, — сказал Денис Пальшин, едва переведя дух после финала.

Южносахалинец Баишбек уулу Жусуп выступал в весе до 63,5 кг. В финале он сломил сопротивление Сергея Матвеева из Магаданской области.

— План был контратаковать, встречать, уходить по сторонам. По бою получилось так, что приходилось работать первым номером. У соперника выпадала капа, из-за этого у него были паузы на отдых, но мне все равно удалось использовать его ошибки, — подвел итог боя сахалинский чемпион ДФО.

Сергей Свирида из Корсакова в весе до 80 кг действовал решительно, хорошо работал на дистанции и не дал своему сопернику шансов на успех.

— План заключался в том, чтобы было больше движения в ногах. Немного не получилось интенсивности, дожимания соперника. Я недавно выступал в Хабаровске на международных соревнованиях. Там был в весе до 86 кг. Здесь пришлось сбрасывать 6 кг, это и сказалось на дыхалке, — проанализировал свое выступление Сергей Свирида.

Помимо этого, в активе островных боксеров еще две бронзовые награды. Их завоевали Константин Кубарев и Александр Барчан.

На церемонии закрытия чемпионы и призеры получили кубки, грамоты и медали. Кроме того, золотые и серебряные медалисты были удостоены денежных призов.

Победа и ничья

17 июня Дальневосточная юношеская футбольная лига вернулась в эпицентр внимания болельщиков. На футбольных полях Дальнего Востока были сыграны матчи пятого тура. «Сахалин» гостил в Находке у местного «Океана».

Команды U16 подошли к игре, находясь на противоположных концах турнирной таблицы. Островитяне занимали третье место, набрав семь очков в четырех матчах, а «Океан» был третьим снизу (два очка в четырех играх).

Итог встречи – 1:0 в пользу «Сахалина».

Для нашей команды это уже третья победа в пяти матчах.

Не блещет «Океан» и в турнире U18. Здесь команда из Находки тоже занимает третье место, если считать со дна таблицы.

А «Сахалин», в свою очередь, находится на вершине. У него было три победы в четырех матчах и великолепная разница забитых и пропущенных мячей 25 — 5.

Но добиться очередной победы у гостей не получилось. Ничья 2:2.

Положение команд в турнирной таблице в младшей возрастной группе:

«СКА-Хабаровск» — 12 очков (4 матча). «Локомотив» — 12 (5). «Сахалин» — 10 (5).

Команды-лидеры в старшей возрастной группе:

«Благовещенск» — 11 очков (5 матчей). «Сахалин» — 10 (5). «КСШОР-Динамо» — 9 (5).

Сахалинцев приглашают на дуатлон «Анивское взморье»

Соревнования пройдут 24 июня в 9.00 на территории городского пляжа города Анивы.

Для участников подготовили два этапа прохождения трассы: беговая, длиной 7,5 км (5 км в начале гонки и 2,5 в заключении, после велосипеда), и велосипедная – 20 км. Испытания пройдут на территории автодороги Анива – Песчанское. Соревноваться можно в личном и командном зачетах.

К участию допускаются спортсмены старше 18 лет, имеющие страховку и справку-допуск от врача.

Регистрация продлится до 22 июня по ссылке https://orgeo.ru/event/anivavzmorie.