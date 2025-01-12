Сахалинские спортсмены открывают счет

Второй день IV Российско-Китайских игр был насыщен борьбой за подиум практически на всех спортивных объектах. Погода в этот день улыбнулась участникам игр, подарив много солнца и не «кусачий» мороз.

Первыми вступили в борьбу на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» лыжники-гонщики. В программе были две эстафеты, которые смело можно назвать-эстафетами дружбы. В трех командах у девушек и юношей было по два спортсмена из России и Китая.

Первые два этапа гонщики бежали классическим стилем, вторые два-свободным.

Открывали соревнования девушки. Каждой участнице предстояло преодолеть два круга по 2,5 км. Первый этап получился очень драматичным. Бежавшие за третью команду Руслана Дьякова и за вторую Алёна Плечевая практически одновременно отправили на второй этап подруг по команде Ли Харжун и Арину Рощину.

Спустя 15 секунд Анна Корякова (команда 1) передала эстафету Джинь Жань. Китаянка Джинь смогла догнать Ли, и на третий этап Зарина Кутлумбаева (команда 1) отправилась, что называется, лыжа в лыжу с Полиной Тарутиной (команда 3).

Арина Рощина (команда 2) прекрасно пробежала свой этап и смогла на 2 минуты 42 секунды отправить на этап Лю Юйхань, чем это сделали соперницы. Столь солидной задел, без малого три минуты, почти гарантировал четверке под номером два викторию в этот день. Вот это почти и произошло на предпоследнем этапе. У Лю в этот день гонка не заладилась, она не только растеряла все добытое Рощиной преимущество, но и отправила на заключительный этап Ху Синьюнь на 1 минуту 03 секунды секунд позже команды 1 и на 25 секунд команды 3.

Бежавшая на заключительном этапе за команду 1 Цю Цзяли финишировала первой. А вот борьба за серебряную награду в финишном городке разыгралась не шуточная. На заключительном этапе за команду 3 выступала Чан Чэньюань, которая смогла всего на 1,1 секунды раньше пересечь финишную черту Ху Синьюань (команда 2).

Подводя итоги эстафеты юниорок, можно смело сказать, организаторы угадали с составами, что позволило подарить всем поклонникам этого вида спорта присутствовавших на «Триумфе», море спортивного адреналина.

К огромному сожалению в эстафете у юношей такой интриги болельщики не увидели.

Юниоры бежали четыре этапа по 7,5 км. Уверенную победу завоевала команда 1 в составе Андрей Сахаров, Сайлике Саймухаер, Павел Козадаев, Чэн Тяньцзы. На прохождение всей дистанции им потребовалось 57:23.4. Серебряные медали у дружины в составе Вячеслав Мамичев, Пань Мэннань, Дмитрий Пузанов, Цзен Исинь.

Победителям команда 2 проиграла 1:24.1. Замкнула тройку призеров команда 3 в составе Арсений Поздеев, Платон Исламшин, Мейду Даму, Есыли Хэшанмь.

Вчера были разыграны медали в сноуборде. Спортсмены боролись за подиум в параллельном слаломе-гиганте. У юниорок на верхнюю ступеньку пьедестала почета поднялась Мария Травиничева, рядом с ней стояли Яна Ульянова и Татьяна Зубакина.

Золотую медаль у юношей выиграл Илья Хуртин, серебряную Дмитрий Подольский, бронзу Яо Мин.

Первую медаль высшей пробы в слаломе для Сахалинской области завоевала Виктория Иванушко.

После награждения Виктория поделилась своими эмоциями с корреспондентом: «Первый спуск прошла хорошо, а вот второй подкачал, поэтому не ожидала, что займу первое место. Очень рада своей победе. Хоть это мои первые международные старты, волнения никакого не испытываю, все очень комфортно. Теперь живу в ожидании 12 января, чтобы достойно выступить в слалом-гиганте».

Серебро у Вероники Ахтаниной, бронза у Елизаветы Болдыревой. У юношей в этом виде спортивной программы лучшим стал Иван Зиновьев. Совсем немного ему уступил Федор Лебедев и замкнул тройку призеров Арсений Зарубин.

Завершили вчера борьбу за медали фигуристы. Среди танцевальных пар призовая «тройка» осталась на своих местах, занятая дуэтами по итогам ритм-танца. На верхней ступеньке пьедестала почета стояли Елизавета Малейна-Матвей Самохин. Рядом Арина Горшенина-Илья Макаров и пара из Китая Инь Шанчжи-Янь Шируи.

Весь пьедестал почета заняли российские юниоры одиночники. После короткой программы Вадим Воронов занимал вторую строчку в протоколе. Во второй день соревнований юноша прекрасно откатал произвольную программу и по праву завоевал золотую медаль. Никита Сарновский после первого дня замыкал тройку лучших. Он смог показать отличное катание, которое судьи оценили по достоинству. Награда-серебряная медаль.

К огромному разочарованию лидера после короткой программы Эдуарда Карартыняна он не смог справиться с предстартовым волнением, допустил несколько ошибок и, как результат третье место.

Пополнила свою спортивную коллекцию медалей Таисия Щербинина. На III Российско-Китайских играх она завоевала серебряную медаль в одиночном катании. В этот раз выступая в паре с Артемом Петровым, она увозит домой медаль высшей пробы.

После выступления дуэта Чжан Суанчи-Фэн Вэнчианг заполнившие спортивный комплекс «Кристалл» до отказа сахалинские поклонники этого вида спорта долго аплодировали красивой паре из Китая. Результат их выступления-серебряные медали. На третью ступеньку пьедестала почета поднялись Вероника Меренкова-Даниил Галимов.

Не получилось чистого проката в этот день у Софии Дзепка. Однако это не помешало юной фигуристке в очередной раз восхитить зрителей красотой и изяществом «Спартака» в исполнении аристократичной Софии. Что же касается победы Софии Дзепка в турнире, то у занявшей второе место Агаты Петровой она выиграла невесомые 11 сотых балла. Рядом с Софией и Агатой на пьедестале почета стояла Анна Петрова.

Спортивные специалисты фигурного катания пророчат всем победителям и призерам игр большое будущее в спортивной карьере.

Завершали субботний спортивный день летающие лыжники. И если у юношей весь пьедестал почета был за российскими прыгунами, то у юниорок первые две ступеньки заняли гостьи из Поднебесной.

К радости сахалинских болельщиков бронзовую медаль завоевал наш земляк Денис Гон. Победу праздновал Игнатий Мухин. Серебро у Ивана Козлова.

Как не старалась Валерия Римденок обойти летающих лыжниц из Китая в борьбе за медаль высшей пробы, но вчера ей это сделать было не по силам. Хорошую прыжкову технику и дальность полетов показали китайские соперницы и по праву заняли две первых ступеньки на пьедестале почета. На верхней стояла Тан Цзяхун, рядом Ши Ваньцю.

За первые два дня соревнований наши спортсмены завоевали 43 медали. Из них 15 золотых и по 14 серебряных и бронзовых.

Репортаж Игоря Карпука.

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