Сахалинские спортсмены отличились на чемпионатах России по прыжкам на лыжах с трамплина, лыжным гонкам и тхэквондо

Золотая  четверка

Сахалинцы Алина и Полина Пак, Максим Колобов и Александр Баженов завоевали золото в смешанном формате на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

В состязаниях приняли участие 12 команд.

Второе место у Нижегородской области, а третье у Пермского края, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Полина – вторая в России

Полина Дубовкина стала серебряным призером первенства России по лыжным гонкам (15 – 16 лет) среди девушек на 5 км классическим стилем в селе Выльгорт в республике Коми.

Полина выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Подготовила спортсменку Ирина Васильевна Дробитько.

Вошел в состав юниорской сборной страны

Тимофей Тхагапсов стал бронзовым призёром в весовой категории до 51 кг на первенстве России по тхэквондо ВТФ среди юниоров 15 — 17 лет. Соревнования прошли в Рязани и собрали более 800 участников из 60 регионов страны. Спортсмен является воспитанником  Сахалинской ассоциации тхэквондо.

Тренеры Ли Сергей и Чан Де Сир подготовили спортсмена, который одержал четыре уверенные победы над соперниками из Тюменской, Ивановской, Московской и Ростовской областей. В полуфинале сахалинец уступил будущему чемпиону соревнований — спортсмену из Дагестана. Тимофей выполнил норматив кандидата в мастера спорта и вошёл в основной состав юниорской сборной России 2026 года.

