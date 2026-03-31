Сахалинские спортсмены отличились на соревнованиях за рубежом и в России

Золото Харбина – у наших чир спортсменок

Сахалинские спортсменки завоевали золотую медаль второго международного турнира по чир спорту в харбинской провинции Хэйлунцзян.

Его участниками стали спортсмены из КНР, а также Владивостока, Благовещенска, Читы, Хабаровска, Уссурийска и Южно-Сахалинска.

Сахалинскую область представляли Арина Лапушко и Арина Коваленко. Выступая в категории «мужчины и женщины» в дисциплине «чир хип‑хоп двойка», островитянки завоевали золотые медали, опередив ближайших соперников из Китая на 3 балла.

— Мы гордимся высокими результатами наших девочек. Это важная победа для региона и хорошая заявка на будущие старты, — прокомментировала тренер сборной и председатель сахалинской федерации чир спорта Кристина Лях.

Ева Черноусова – лучшая в России по киокусинкай

Сахалинская спортсменка Ева Черноусова завоевала золотую медаль первенства России по киокусинкай.

Соревнования прошли в Москве и собрали более 1000 участников из всех уголков страны. Островной регион на турнире представлял 12 киокушинов.

Вместе с Евой в дисциплине «ката, девушки 12-13 лет» в борьбу за награды вступили ещё 40 каратисток, но сахалинка оказалась сильнейшей.

Золотой праздник Софьи Кузнецовой на «Празднике Севера»

Сахалинская лыжница Софья Кузнецова победила на дистанции 5 км свободным стилем в Мурманске, где завершились Всероссийские соревнования «Праздник Севера» (также известные как Полярная Олимпиада).

Мастер спорта из островной столицы промчалась по дистанции за 14:45,2 и опередила ближайшую конкурентку на 11,6 секунды.

Еще одна представительница Сахалинской области — Вероника Дробитько — замкнула ТОП-20.

Подготовили спортсменок тренеры Ирина Улитина и Ирина Дробитько.

Ранее Анна Кожинова выиграла забег на 10 км классическим стилем, Вероника Дробитько финишировала третьей, а Данил Нечипоренко стал серебряным призером в мужской гонке на 15 км.

Фото Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Серебряный мяч Киры Яблочниковой

Сахалинская спортсменка Кира Яблочникова стала обладательницей серебряной медали первенства России по художественной гимнастике среди юниорок 14 — 15 лет.

Соревнования прошли в Казани и собрали более 400 участниц из всех уголков страны.

По итогам выступлений с мячом островная гимнастка дошла до финала, где смогла занять второе место.

В многоборье Кира остановилась в шаге от пьедестала, став четвёртой.

Фото Федерации гимнастики России.

Денис Пальшин принял участие в Кубке России по боксу

Самара организовала Кубок России по боксу среди мужчин имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и обладателя Кубка Вэла Баркера Олега Саитова. В тринадцати весовых категориях на медали претендовали 102 боксера. В ринг вышли 30 МСМК, 62 мастера спорта и 10 КМС.

— Несмотря на отсутствие ряда лидеров национальной команды, уровень конкуренции оставался высоким, а исход поединков во многих весах был непредсказуем до последнего гонга, — сказал главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов.

Островной регион на этих состязаниях представлял мастер спорта Денис Пальшин. Невельчанин выступал в весовой категории до 54 кг, где разделил пятое место.

Кубок России в Самаре посетили легендарные боксеры. В их числе: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Алексей Тищенко; двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы, двукратный медалист Олимпийских игр, Герой Калмыкии Раимкуль Малахбеков; чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев; чемпион мира среди профессионалов Дмитрий Кудряшов; чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, неоднократный чемпион СССР Василий Шишов; мастер спорта международного класса, заместитель председателя Совета чемпионов Ахмедхан Адилов.

Игорь Надыршин стал призером всероссийских соревнований

Островной сноубордист Игорь Надыршин взял бронзу Всероссийских соревнований по сноуборду. Он отличился в параллельном слаломе-гиганте. А в параллельном слаломе сахалинец показал четвертый результат.

Состязания проходили в Миассе. Погода преподнесла здесь участникам малоприятные сюрпризы. Спортсменам пришлось бороться не только с конкурентами, но и с теплом, а во второй день — с самым настоящим дождём.

Игорь является спортсменом Центра спортивной подготовки Сахалинской области.