Сахалинские спортсмены подтверждают статус фаворитов. Наши горнолыжники, биатлонисты, борцы, дзюдоисты завоевывают награды на мировых, всесоюзных и дальневосточных соревнованиях

Трудовая медаль

Сахалинец Всеволод Щеглов занял второе место на этапе Кубка мира по сноуборду среди параспортсменов. Он выступил в дисциплине Banked Slalom.

Соревнования прошли в австрийском городе Хохфюген. В упорной борьбе самый молодой участник сборной команды страны Всеволод Щеглов уступил победителю всего 0,62 балла.

«Поздравляем Всеволода и его личного тренера Ольгу Желтову! Это самая трудовая медаль за все время существования парасноуборда в России, так как она добыта в сложной группе SB LL2, в которой очень большая конкуренция и плотные результаты!» – отметили в социальных сетях паралимпийской сборной команды России.

Всеволод является воспитанником спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду, занимается в центре спортивной подготовки Сахалинской области.

Лучшая в сборной

Сахалинская сноубордистка София Надыршина завоевала «серебро» на этапе Кубка мира в параллельном слаломе.

Турнир проходит на итальянском горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо.

Островная сноубордистка сумела обойти Ладину Йенни из Швейцарии, но уступила представительнице Чехии Эстер Ледецка.

Пресс-служба регионального министерства спорта отмечает, что София Надыршина – единственная спортсменка из сборной России, которая завоевала медаль в этой дисциплине. Другие представители страны прекратили борьбу на стадии 1/8 финала.

Десять наград горнолыжников

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» завершился этап Кубка России 2021 – 2022 года по горнолыжному спорту. Заключительным видом программы стал слалом.

Женскую гонку выиграла сахалинка Рината Абдулкаюмова. Она была лучшей в обеих попытках. Третьим призером стала еще одна сахалинка Софья Крохина.

В мужской гонке пять островных горнолыжников пробились в ТОП-10. Дмитрий Пышкин занял четвертое место, Владимир Котловский – пятое, Александр Михайлов – шестое, Кирилл Казаков – седьмое, Роман Зверян – десятое.

Всего в ходе этапа состоялось пять гонок (по две – в слаломе-гиганте и супергиганте, одна – в слаломе). Островные горнолыжники стали обладателями десяти наград (четыре золотые, одна серебряная, пять бронзовых).

Три раза на верхнюю ступень пьедестала почета поднималась Рината Абдулкаюмова. Она выиграла две гонки в слаломе-гиганте и одну в слаломе. В супергиганте первенствовал Александр Михайлов.

У Софьи Матвеевой серебряная медаль в супергиганте и бронзовая – в слаломе-гиганте.

Дмитрий Пышкин дважды показал третий результат в слаломе-гиганте. Владимир Котловский был третьим в супергиганте, а Софья Крохина – в слаломе.

После проведенных этапов сборная Сахалинской области занимает первое место в командном зачете. У нее – 3284 очка. На втором месте – Московская область (3210), на третьем – Камчатский край (1967).

В женском зачете Софья Матвеева – на третьем месте, Рината Абдулкаюмова – на четвертом, Софья Крохина – на восьмом.

У мужчин в десятку сильнейших входят Дмитрий Пышкин (четвертое место), Владимир Котловский (восьмое), Александр Михайлов (десятое).

На Кубок Анны Богалий

Команда сахалинских биатлонистов завоевала «золото» в смешанной эстафете на первом этапе «Кубка Анны Богалий – Skimir». Соревнования проходят в Мурманске на спортивном комплексе «Долина уюта». В них принимают участие более 300 спортсменов из 21 региона России.

В течение четырех дней биатлонисты от 10 до 18 лет сражались за медали в спринте, суперспринте, масстарте и эстафете. Именно последняя дисциплина принесла «золото» сахалинской сборной, которую представили Лия Карась, Пелагея Соколова, Игорь Коптяев и Григорий Касьян. Второе место у Ленинградской области, «бронза» у спортсменов из Карелии.

Новогодний турнир

В Благовещенске состоялся традиционный Новогодний турнир по вольной борьбе. Участниками состязаний стали свыше 300 спортсменов из нескольких регионов Дальневосточного федерального округа.

Победителей и призеров определили в трех возрастных группах (2002 – 2004, 2005 – 2007, 2008 – 2010 г. р.).

Сахалинскую область представляли воспитанники спорт­школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать три медали (две золотые и серебряную).

– В младшей возрастной группе отличился Ярослав Дзех. В весовой категории до 54 кг он одержал пять побед и занял первое место. В средней возрастной группе вторым призером стал кандидат в мастера спорта студент ЮСПК СахГУ Владимир Смирнов, боровшийся в весе до 92 кг. А в старшей возрастной группе золотая награда в активе кандидата в мастера спорта студента ЮСПК СахГУ Максима Яшенко. Ему не было равных в весе до 125 кг, – подвел итог выступления островных борцов старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

В условиях острой конкуренции

В Хабаровске состоялись два традиционных юношеских турнира по дзюдо.

Все дальневосточные команды приехали практически в своих оптимальных составах. Поэтому конкуренция на татами была не менее острой, чем на первенствах ДФО.

Среди участников были воспитанники сахалинской областной спортшколы самбо и дзюдо. Они вернулись домой с целой россыпью наград, став одними из главных хедлайнеров соревнований и подтвердив статус топ-фаворитов любых дальневосточных состязаний.

Сначала дзюдоисты разы­грали награды турнира «Юный динамовец», посвященного памяти заслуженного тренера России В. Г. Тюлькевича.

– Наши ребята боролись в двух возрастных группах (2005 – 2006 и 2007 – 2008 г. р.). В их активе шесть золотых наград, – порадовался за воспитанников спортивной школы ее директор А. И. Кардаш.

В старшей возрастной группе золотую награду завоевал Дмитрий Бутаков (весовая категория свыше 90 кг). Среди юношей 2007 – 2008 г. р. отличились Денис Козик (до 46 кг), Билал Максатбеков (до 55 кг), Рустамджон Гуляев (до 60 кг), Даниэль Бердикулов (до 66 кг), Кирилл Уваров (свыше 81 кг).

Еще более успешно островитяне выступили на Новогоднем турнире на призы Дальневосточного Деда Мороза.

Победительницами турнира девочек 2009 – 2011 г. р. стали Вероника Макеева (до 52 кг), Асема Калыбекова (до 48 кг). На вторую ступень пьедестала почета поднялась Софья Лысикова (до 44 кг). Бронзовая медалистка – Карина Кожевникова (до 36 кг).

У мальчиков этой возрастной группы золотые медали в активе Романа Гарибова (до 50 кг) и Артема Мудрака (свыше 66 кг). На третьем месте – Эмир Ибрагимов (до 42 кг).

В турнире юношей 2005 – 2006 г. р. победили Давид Резанко (до 50 кг) и Дмитрий Бутаков (свыше 90 кг).

– Естественно, что успех спортсменов по праву разделяют их тренеры Анастасия и Олег Богдановы, Игорь Кардаш, Рамазан Саадуев, Евгений Шабашов, – подвел итог соревнований Александр Кардаш.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.