Сахалинские спортсмены превзошли соперников из Хабаровского края и Амурской области

Островные боксеры завоевали две медали всероссийских соревнований

Во Владивостоке состоялись XXXIII всероссийские соревнования по боксу среди юниоров и юниорок 17 – 18 лет, посвящённые памяти Виктора Сахарова. В ринг вышли около 100 спортсменов из 27 регионов страны (среди них были два мастера спорта и 77 кандидатов в мастера спорта).

— Ежегодный турнир, посвящённый памяти легендарного боксёра, многократного чемпиона Сибири и Дальнего Востока Виктора Сахарова проводится в Приморье уже 33 года. Всё это время в нём участвовали взрослые спортсмены. Начиная с прошлого года, соревнования проходят среди юниоров, — пояснили организаторы.

На старт этих состязаний вышли три островных боксера. Двум из них удалось пробиться в число призеров, сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.

Второе место в весе до 57 кг заняла Алина Гречко из Долинска. А у юниоров серебряную медаль завоевал Нуриддин Абдуллаев из островной столицы (до 54 кг).

Три победы, одно поражение – и матч за пятое место

В Иркутске завершился предварительный этап международного турнира «Локоволей-2025» с участием десяти команд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Во второй игровой день островные волейболисты одержали две победы. Сначала они огорчили Бурятию (25:14, 25:20), затем – Красноярск (26:24, 23:25, 15:13).

В итоге у команды «СШ «Сахалин» оказалось три победы и одно поражение. К сожалению, таких же результатов добились Красноярск и Алтай.

Судейской коллегии пришлось считать дополнительные показатели, чтобы определить «третьего лишнего», который останется за бортом полуфинала.

«Арифметика» улыбнулась конкурентам островитян. Красноярск и Алтай сегодня сыграют в полуфинале, а сахалинцам предстоит матч за пятое место с Якутией.

Фото организаторов.

Сахалинские спортсмены взяли две медали на всероссийском фестивале «Сириус-2025» в Сочи

Сборная команда Сахалинского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов достойно представила область на всероссийском физкультурном фестивале Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) для людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Сириус-2025». Мероприятие проходило в Сочи и собрало около 500 участников из 55 регионов страны.

Сахалинские спортсмены соревновались в семи дисциплинах, показав впечатляющие результаты. Золотую медаль в пауэрлифтинге завоевал Ильяс Пак, взявший вес 108 кг в соревновательном классе до 59 кг. Александр Нещадым улучшил свой предыдущий результат и завоевал серебряную медаль в плавании на 50 метров, преодолев дистанцию за 0:50,89 секунды и вплотную приблизившись к преодолению 50-секундного барьера. В пулевой стрельбе Ирина Бородулина заняла пятое место, а Константин Кузьминский показал четвертый результат в пауэрлифтинге и одиннадцатый — в стрельбе.

По итогам фестиваля сахалинская команда заняла 23-е место в общем зачете. Этот показатель оказался выше, чем у команд Хабаровского края (54-е место) и Амурской области (52-е место). Успешное выступление свидетельствует о положительной динамике в развитии адаптивного спорта на Сахалине и росте профессионального мастерства островных спортсменов.