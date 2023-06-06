Сахалинские спортсмены радуют хорошими результатами

Наши — лучшие

Южносахалинки Марина Иванова и Елизавета Пермякова завоевали золото на всероссийских соревнованиях по чир спорту. Они прошли в Самаре и собрали более 1100 спортсменов из 27 регионов страны.

Сахалинки выступали в категории мужчины/женщины в дисциплине «чир хип-хоп двойки», сообщила пресс-служба островного минспорта.

Спортсменки также выполнили все условия для подтверждения нормативов мастеров спорта. Ранее Марина Иванова и Елизавета Пермякова стали первыми в своей дисциплине на соревнованиях в Новосибирске.

Четыре финала

В сезоне 2022-2023 года первенство России по волейболу среди девушек проводилось в шести возрастных группах (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 г.р.). Участницами финальных турниров стали спортсменки из 34 регионов страны.

Во все шесть финалов удалось пробиться только волейболисткам из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

На пяти финалах были представлены Челябинская и Вологодская области.

На четыре финала приезжали представительницы Калининградской, Свердловской и Сахалинской областей.

Воспитанницы островной спортшколы по волейболу впервые в своей истории сыграли в четырех финальных турнирах (в 2022 году финалов было три).

Лучший результат показала команда 2007 г.р. (тренеры Марина Захарова, Станислав Филимонов и Екатерина Бронникова), принимавшая участие в турнире в Воронеже.

В подгруппе «Б» сахалинские волейболистки заняли третье место. Они нанесли поражения Воронежской области (3:1), Удмуртской Республике (3:0) и Тульской области (3:0), но проиграли Москве (0:3) и Челябинской области (0:3).

Три победы позволили островитянкам сыграть за 5 — 8 место. В первой игре они драматично проиграли Томской области, взяв при этом две первые партии (2:3).

В матче за седьмое место наша дружина победила команду из Вологодской области.

Состав команды: Ева Нефёдова, Софья Портных, Мария Свитлик, Дарья Туркина, Екатерина Ёжикова, Софья Васько, Диана Емельянова, Анастасия Приступчик, Анастасия Ёжикова (либеро).

Восьмое место в активе команды 2005 г.р., игравшей в Нижнем Новгороде.

Состав команды: Елизавета Бондарчук, Татьяна Калекова, Анастасия Кондратенко, Юлия Лосева, Елена Севрюкова, Милана Стеренчук, Виктория Огнева, Арина Щепанская.

Волейболистки 2009-2010 г.р. играли в Воронеже. Команда стала двенадцатой, а Дарья Золотухина были признана лучшей связующей.

Состав команды: Таисия Гордеева, Таисия Дробышева, Мария Ермакова, Дарья Золотухина, Дарья Ивлева, Алиса Коверга, Яна Максутова, Полина Рощина, Виктория Ярославцева.

А волейболистки 2008 г.р. заняли 16-е место в Нижнем Новгороде. Здесь выступали Таисия Гордеева, Дарья Ивлева, Дарья Туркина, Мария Свитлик, Дарья Блохина, Ипек Расулзаде, Анна Кевралетина, Юлия Ко, Марьяна Демидова, Марина Коваленко, Маргарита Нужная (тренер Станислав Филимонов).

Результаты команд спортшколы по волейболу в финале первенства России 2023 года:

2005 г.р. – 8-е место.

2007 г.р. – 7-е место.

2008 г.р. – 16-е место.

2009 г.р. – 12-е место.

Мотокросс на песке

Сахалинская сборная команда по мотокроссу заняла второе место в общем зачёте по итогам чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа.

Соревнования прошли в Завитинске Амурской области и собрали сильнейших спортсменов Дальнего Востока.

В копилке островной команды оказалось семь медалей.

В классе «65 куб. см» (младшие мальчики) бронзовые награды завоевали Дмитрий Якушин (Корсаков, клуб «Мото-Флай») и Альберт Клейменов (Южно-Сахалинск, спортшкола по техническим видам спорта).

В классе «125 куб. см» (юноши) Захар Иванов (Корсаков, «Мото-Флай») взял серебро, а Алексей Ващенко (Невельск, СТК «Невельск») – бронзу.

В чемпионате ДФО в классе «125 куб. см» золотую медаль завоевал Денис Дмитриев (Южно-Сахалинск, СТК «Алис»). Второй результат показал Юрий Черятьев (Смирных, ДЮСШ пгт. Смирных).

Николай Якушин (Корсаков, «Мото-Флай) стал лидером в открытом классе «OPEN».

— Наши спортсмены выступили очень достойно. Им предстояло показать свои навыки на совершенно незнакомом треке. Осложняло езду и то, что он был полностью песочным. Несмотря на трудности, ребята справилась с трудностями и показали хорошие результаты, — отметил президент сахалинской федерации мотоспорта Алексей Смородин.

Серебро Алексея Резникова

В Хабаровске завершились всероссийские соревнования по самбо в поддержку Вооруженных сил России. На ковер вышли юноши и девушки двух возрастных групп (2008-2009, 2010-2011 г.р.).

Успешно проявил себя на этих соревнованиях воспитанник сахалинской спортшколы самбо и дзюдо Алексей Резников (тренер Анастасия Богданова). Алексей выиграл пять встреч, а проиграл только одну с минимальным счетом 0:1. Он поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

— В его весовой категории было семь человек. Они боролись по круговой системе до шести штрафных. То есть, если ты набираешь шесть штрафных, то вылетаешь. Алексей выиграл пять встреч, а проиграл только одну с минимальным счетом 0:1, — рассказал тренер Олег Богданов.

Так держать, девочки!

Команда «Кристалл» из Южно-Сахалинска стала серебряным призером в сильнейшей подгруппе «А» на межрегиональных спортивных соревнованиях по эстетической гимнастике «КУБОК РОКСЭТ». Соревнования проходили в Туле с 31 мая по 1 июня.

Спортсменки выступали в категории «девочки, 6-8 лет».