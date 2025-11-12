Сахалинские спортсмены стали обладателями пяти медалей соревнований APAC Championship мировой серии Spartan Race

Одной из самых известных в мире серии забегов с препятствиями.

Состязания проходили на Филиппинах в течении двух дней с участием сильнейших атлетов со всего мира. Участники испытывали свои силы на одной из четырёх дистанций – «Sprint 5K» (5 км с 20 препятствиями), «Super 10K» (10 км с 25 препятствиями), «Beast 21K» (21 км с 30 препятствиями) и «Ultra 50К» (50 км с препятствиями).

Сахалинец Виктор Усов взял серебро на 10- и 21-километровых дистанциях, а Александр Решетов стал третьим на дистанции 21 км в возрастной группе «35-39 лет».

Островитянка Ксения Нижегородова стала обладателем двух наград высшей пробы на трассах 10 и 21 км в категории «35-39 лет», сообщила пресс-служба минспорта Сахалинской области.