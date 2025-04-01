Сахалинские спортсмены удачно выступают на различных соревнованиях

Четыре чистые победы Вероники Макеевой

В Новосибирске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо на призы физкультурного «Трудовые резервы» (Лига защитников Отечества). На татами вышли свыше 400 участников из 26 регионов.

Сахалинскую область представляли девять спортсменов. Успешнее всех выступила Вероника Макеева. В весовой категории свыше 70 кг она четыре раза заслужила оценку «иппон» (чистая победа) и заняла первое место, сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Вероника завоевала право выступить на первенстве России среди девушек до 18 лет, – пояснил тренер победительницы Игорь Кардаш.

Максим Пивоварчик (тренер Олег Богданов) боролся в весовой категории до 55 кг. Его соперниками были 60 дзюдоистов. Сахалинец одержал три победы над спортсменами из Красноярска, Челябинска и Иркутска, заняв пятое место.

Вадим Прокопьев (тренер Игорь Кардаш) протиснулся в ТОП-10 весовой категории до 50 кг (42 дзюдоиста). В его активе три «иппона».

– Финальная часть турнира прошла в час ночи. Это настоящая проверка на прочность, но мы справились! Возвращаемся домой без травм, с золотой медалью, путевкой на главный старт страны и морем опыта, – фонтанируют эмоциями тренеры спортсменов.

Горнолыжник Артем Кашинцев – среди самых быстрых в слаломе-гиганте

В Кировске состоялись международные соревнования по горнолыжному спорту «На Кубок «Большого Вудъявра». Участники определили самых быстрых в слаломе-гиганте.

У женщин после первого заезда две островные горнолыжницы входили в ТОП-10 (Дарина Иохвидович и Анна Шухова). Однако пробиться на подиум им в итоге не удалось.

Первое место заняла Танзила Исраилова из Башкирии. Москвичка Екатерина Ткаченко – второй призер, Юлия Мельникова из Мурманской области – третий.

В мужских состязаниях победил мастер спорта международного класса Иван Кузнецов с Камчатки.

Серебряный результат показал мастер спорта из Южно-Сахалинска Артём Кашинцев, уступивший лидеру по сумме двух попыток всего 0,13 секунды. ТОП-3 замкнул Александр Андриенко из Калужской области.

Фото Российской федерации горнолыжного спорта.

Сахалинские гимнастки взяли 10 медалей на первенстве ДФО

Более двухсот гимнасток из Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской области и республики Саха (Якутия) поборолись за звание сильнейшей команды в стенах учебно-тренировочного центра «Восток» г. Южно-Сахалинска.

В островном регионе первенство Дальневосточного Федерального округа по эстетической гимнастике проводится уже второй раз. По итогам предварительных и финальных выступлений команды распределились следующим образом: в категории «10 – 12 лет» первое место заняла команда «Камелия-Веста» (Сахалинская область), на втором месте расположилась «Алестар-Кидс» (Камчатский край), а на третьей ступени пьедестала «Альтаир» (Хабаровский край).

Среди спортсменов 12 – 14 лет «золото» взяла «Алестарочка» (Камчатский край), «серебро» завоевали «Мерцание-Ювента» (Сахалинская область) а бронзовую награду поделили команды «Феерия» (Сахалинская область) и «Эверест» (Хабаровский край).

Среди девочек- юниорок 14 – 16 лет пальму первенства получила команда «Алестар» (Камчатский край), ступенью ниже расположился «Триумф» (Хабаровский край), а «бронза» досталась команде «Элегия» (Приморский край).

Также состоялся региональный турнир по эстетической гимнастике «Весенняя капель», в котором комплекты медалей разыграли команды младших возрастных категорий.

Среди самых юных гимнасток (6 – 8 лет) первое место поделили две команды Сахалинской области «Созвездие-Лира» и «Мириада -Венера», серебряные медали ушли островитянкам из «Магнолии». Бронзовые награды также достались хозяевам соревнований – команде «Орхидея».

Девочки 8 – 10 лет сражались за награды в двух подгруппах. В подгруппе «А» сильнейшими стали спортсменки команды «Кристалл-Оникс» (Сахалинская область), второе место у «Индиго» (Сахалинская область), а третье – у «Карамели» (Приморский край).

В подгруппе «Б» первое место у «Авроры» (Сахалинская область), на второй ступени оказалась «Луна» (Сахалинская область), а третье место у команды «Драйв» (Приморский край).

ВК «Сахалин» выиграл четыре матча в Хабаровске

В Хабаровске состоялся двенадцатый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». «Сахалин» сыграл по два матча с «Тюменью» и «Уралочкой-2-УрГЭУ».

Игры с ними можно смело называть принципиальными. «Тюмень» в первом круге довольно неожиданно дважды нанесла поражение «Сахалину», что требовало адекватного реванша. А «Уралочка-УрГЭУ» являлась неудобным соседом островитянок по турнирной таблицы, которого желательно было оставить за своей спиной.

Обе задачи оказались выполненными. Команда Олега Ляпугина доминировала над соперницами и записала в свой актив четыре победы в трех партиях.

– Убедительно взяли реванш у «Тюмени» за два поражения в первом круге и отлично отыграли против «Уралочки», уверенно выиграв две игры. Вся команда сработала как единый механизм и каждый, кто выходил на замену, существенно помог в каждой победе тура. По нашим играм могу сказать, что порой не держим концентрацию, расслабляемся и потом приходится героически вытаскивать концовки. При этом хорошо подавали, на блоке здорово отработали, но в нападении нужно нам добавлять. Через неделю уже следующий сложный тур в Муроме, где будем играть с лидерами чемпионата, командами «Северянка» и «Муром», будем настраиваться продолжить победный марш, – подвел итоги тура главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин в интервью пресс-службе островного клуба.

За два тура до финиша островная команда занимает шестое место. Она отстает от «Мурома» на две победы, но имеет две игры в запасе.

Сахалинские волейболистки заняли четвертое место на международном турнире

Островные волейболистки завершили выступление на открытом международном турнире «Кубок ДРСК» в Благовещенске.

В заключительном матче команда Марины Захаровой проиграла представительницам Китая, которые годом ранее завоевали трофей – 1:3 (15:25, 25:10, 15:25, 22:25).

Таким образом, у нашей команды две победы и три поражения. Турнир еще продолжается, но уже сейчас можно сказать, что «СШ по волейболу» займет четвертое место.

Учитывая, что все соперницы были гораздо старше и опытнее, результат сахалинских волейболисток вполне можно оценить на «четверку».

Все матчи нашей команды: