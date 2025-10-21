Сахалинские спортсмены удачно выступили на турнирах по баскетболу, боксу, нардам, единоборствам

«Ворошиловский стрелок» Арсений

В Благовещенске состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по баскетболу среди юношей до 13 лет. На площадку вышли спортсмены 2013 г.р. и младше.

В турнирную таблицу были вписаны «СШ № 5» (Улан-Удэ), «Феникс» (Хабаровск), «Аметис» (Благовещенск), «Орлан» (Николаевск-на-Амуре), «СШ № 2» (Свободный), «СШ ИВС» (Южно-Сахалинск).

Островная команда (ее тренирует Василий Воронич) начала поход за медалями с победы над «СШ № 5» (76:24). Главным «забойщиком» «СШ ИВС» стал ее капитан Арсений Солодухин, «настрелявший» 22 очка, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Во встрече с «Аметисом» Арсений набрал еще больше – 29 очков. Владимир Калинин добавил к ним 18 очков. Как закономерный итог – 77:37. Победное шествие продолжилось в матче с «СШ № 2» (63:36).

Игра с «Фениксом» стала определяющий в борьбе за титул сильнейшего. В первой четверти вперед вырвалась команда Василия Воронича (16:8). К большому перерыву «Феникс» едва не восстал из пепла, приблизившись на расстояние одного броска (28:26). Однако затем сахалинцы включили турборежим и оторвались от соперника — 68:54.

Матч с «Орланом» стал вишенкой на победном торте. Результат 72:27 катапультировал сахалинцев на вершину пьедестала почета.

Победителями первенства ДФО стали Илья Храпатый, Михаил Василенко, Фёдор Евпак, Максим Перфильев, Лев Суклиян, Арсений Солодухин, Денис Конопелько, Василий Гайдученко, Александр Пак, Всеволод Чаленко, Михаил и Владимир Калинины, а также их тренер Василий Воронич.

Теперь островитянам предстоит подготовка к следующему этапу турнира (полуфинал первенства России), место и время проведения которого станут известны чуть позже.

«Осенний ринг» и «Юность Сахалина»

В Южно-Сахалинске на базе спортивной школы «Кристалл» с 21 по 24 октября проходят региональные соревнования по боксу «Осенний ринг» и межрегиональный турнир класса «Б» «Юность Сахалина». Участвуют более 80 спортсменов из разных регионов Дальнего Востока.

В турнире «Юность Сахалина», который впервые включен в единый календарный план Федерации бокса России, участвуют юноши 17 — 18 лет. В региональных соревнованиях «Осенний ринг» выступают боксеры возрастных категорий 13 — 14 и 15 — 16 лет, включая как юношей, так и девушек. География участников охватывает Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края.

Высокое мастерство и стратегическое мышление

Сахалинские спортсмены успешно выступили на чемпионате России по длинным нардам, который прошел в Казани. В соревнованиях приняли участие 363 спортсмена из 47 регионов страны.

Чемпионат России по длинным нардам включал классические длинные нарды, блицтурнир, однопоинтовый турнир и кубок мастеров. В течение пяти дней участники соревновались в различных категориях, демонстрируя высокое мастерство и стратегическое мышление.

Константин Иноземцев завоевал серебряную медаль в основной программе среди мужчин и бронзовую медаль в однопоинтовом турнире. Нина Таксанова стала серебряным призером в соревнованиях по блицу среди женщин.

В Шахтерске возродили популярный в советские годы турнир

В Шахтерске провели соревнования по спортивной борьбе памяти героя Советского Союза Г. Г. Светецкого. Популярные в советское время состязания возобновились после очень долгого перерыва.

Победителей и призеров определили в вольной и греко-римской борьбе среди юношей U14. На ковёр вышли представители Долинского, Корсаковского, Смирныховского, Углегорского районов, а также Южно-Сахалинска.

Организаторами турнира выступили Фонд содействия развитию вольной борьбы и региональный спортивный клуб «Восход». Поддержку в проведении соревнований оказала спортивная школа им. Н. П. Карпенко.

В число победителей турнир вошли Константин Ершов, Ахмат Ибрагимов и Эльдар Коротаев из Южно-Сахалинска, Станислав Ананьев из Шахтёрска и Олег Цубарев из Долинска (вольная борьба), Артур Турсунбаев и Муслим Дадабаев из Южно-Сахалинска, Данил Коцуба из Шахтёрска и Александр И из Корсакова (греко-римская).

Специальными призами были отмечены наиболее отличившиеся борцы. Это Богдан Ким, Павел Самойлов, Марк Хлебунов, Данислав Ткачук, а также тренеры Марсель Фахретдинов и Аржан Яжнаев.

Фото Фонда содействия развитию вольной борьбы.

Важная традиция

В Холмске прошел десятый фестиваль единоборств памяти Артура Шалынина.

В фестивале приняли участие около 100 спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска и Корсакова. Программа соревнований включала три вида единоборств, которые особенно любил Артур: самбо, дзюдо и джиу-джитсу. На мероприятии традиционно присутствовали близкие друзья спортсмена и его мама Людмила Николаевна Шалынина.

На фестивале состоялась торжественная церемония награждения. Почетную грамоту и почетный знак Сахалинской областной Думы вручили Виктору Иосифовичу Шинкевичу — первому наставнику Артура Шалынина. Награда стала признанием многолетнего вклада тренера в развитие самбо и дзюдо в регионе и была приурочена к его 75-летнему юбилею.

Фестиваль единоборств памяти Артура Шалынина стал важной традицией в спортивной жизни Сахалинской области, сохраняя память о спортсмене и пропагандируя ценности мужества и взаимопомощи, которые он воплощал в жизни.