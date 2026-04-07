Сахалинские спортсмены успешно борются за медали и удивляют всех

Кира Яблочникова показала класс на Национальной арене гимнастики в Баку

Воспитанница спортшколы Анивы Кира Яблочникова (тренер Ольга Лукина) завоевала серебряную медаль международных соревнований по художественной гимнастике.

Островитянка отличилась в командном зачете среди юниорок. Она выступала за команду AIN-2 (индивидуальные нейтральные атлеты), сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Престижный международный турнир по художественной гимнастике «AGF TROPHY 2026» проходил на Национальной арене гимнастики в Баку. В трёхдневных состязаниях принимали участие гимнастки из 15 стран.

Пока второй. Будет и первым

Островной спортсмен Макар Островский стал обладателем серебряной медали первенства России по киокушин.

Соревнования прошли в посёлке Жаворонки Московской области и собрали более 2600 спортсменов из 50 регионов страны.

Островитянин выступал в категории «мальчики 11 лет, до 47,5 кг», где дошёл до финала, но уступил победу сопернику из Москвы Егору Глушкову.

Фото Федерации киокушин России.

«Художницы» спортшколы «Сахалин» продемонстрировали волю к победе

Воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Сахалин» отличились на международных соревнованиях по художественной гимнастике «East-West International Cup».

Анастасия Коршунова завоевала бронзовую награду по программе мастеров спорта. Милана Шалецкая стала бронзовым призером в группе «А» гимнасток 2017 г.р. Варвара Красноперова замкнула ТОП-5 (2019 г.р., III юношеский разряд), а Варваре Ирискиной и Таисии Рогалёвой вручили специальные призы «За волю к победе».

Состязания проходили в Москве, собрав «художниц» из многих регионов России, а также Китая.

Фото спортшколы «Сахалин».

Серебро тоже хорошо

Сахалинка Анастасия Томшина стала серебряным призёром гонки на 30 км на чемпионате России по биатлону, который завершился в Увате (Тюменская область). Чемпионат стал заключительным стартом сезона 2025 — 2026 годов и собрал 109 биатлонистов из 18 регионов страны.

Победительницей гонки стала Анастасия Халили (Московская область), преодолевшая дистанцию за 1 час 32 минуты 6,4 секунды с восемью неточностями на огневых рубежах. Анастасия Томшина финишировала следом, уступив лидеру 12,2 секунды при пяти промахах. Третье место заняла Виктория Сливко из Тюменской области, отстав на 18,3 секунды и допустив три ошибки в стрельбе.

10 километров на лыжах в гору

В Кировске завершился финал Кубка России по лыжным гонкам. Программу завершал масс-старт на 10 км в гору.

У мужчин первым финишировал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (Татарстан). Женский забег выиграла Алина Пеклецова из Вологодской области.

Мастер спорта из островной столицы Данил Нечипоренко замкнул ТОП-10, опередив более десяти заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. В общем зачете финала Кубка РФ (тур «Большой Вудъявр») он показал 22-й результат.

В женском забеге мастер спорта из Южно-Сахалинска Анна Кожинова финишировала 28-й. В общем зачете финала она на 24-м месте.

Лучший результат среди сахалинцев в финале Кубка России показала Софья Кузнецова, завоевавшая бронзовую награду спринтерской гонки.

Фото: https://srrb.ru

Наши армейцы-рукопашники выступили на первенстве России достойно

Москва приняла первенство России по армейскому рукопашному бою. Соревнования получились самыми масштабными за все время развития этого вида спорта. В них участвовали 837 спортсменов из 50 регионов. Они определили медалистов в нескольких возрастных группах.

Сахалинскую область представляли воспитанники военно-спортивного клуба «БУЕСТЬ» Леон Корзун (юноши 14 — 15 лет) и Антон Самохвалов (16 — 17 лет).

— В каждой весовой категории было от 40 до 50 спортсменов. Наши ребята прошли два круга и достойно представили регион. В целом команда Сахалинской федерации армейского рукопашного боя выступила очень достойно, учитывая масштаб турнира и жёсткую конкуренцию, — прокомментировал выступление островитян президент областной федерации армейского рукопашного боя Евгений Пряхин.