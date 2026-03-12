Сахалинские спортсмены успешно выступают на соревнованиях различного уровня  

Валерия Гусакова – «Надежда России»

Сахалинская спортсменка Валерия Гусакова стала обладательницей бронзовой медали всероссийских соревнований по горнолыжному спорту «Надежды России» среди юношей и девушек 12 — 13 лет (U14).

Состязания прошли в Петропавловске-Камчатском. Звание сильнейших в дисциплине «слалом» оспаривали 157 горнолыжников из двух десятков регионов.

Среди девушек Валерия показала третий результат по сумме времени двух заездов – 1:54,23 секунды, уступив сопернице из Москвы Антонине Чижовой 1,95 секунды и победительнице, представляющей Челябинскую область, Яне Дейберт 2,18 секунды, сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

«Бриллианты» бокса из Южно-Сахалинска и Корсакова

Сахалинские спортсмены Хасбулат Умаров и Виталий Колесниченко завоевали серебряную и бронзовую медали первенства Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 15 – 16 лет.

Соревнования прошли в Хабаровске и собрали 150 сильнейших боксёров из 11 субъектов Дальнего Востока.

В весовой категории до 66 кг Хасбулат Умаров, представляющий боксерский клуб «Бриллиант», занял второе место. На пути к финалу спортсмен одержал победы над соперниками из Забайкальского, Приморского и Хабаровского краёв. В финальном бою сахалинец встретился с боксёром из Бурятии и по решению судей уступил со счетом 3:2, став серебряным призёром турнира.

Бронзовую медаль в весовой категории «до 75 кг» завоевал Виталий Колесниченко из Корсакова. Островной спортсмен провёл два поединка. В первом бою он одержал победу над Эльвином Дадашовым из Приморского края, а в полуфинале уступил Ярославу Золину из Еврейской автономной области.

«Кристалл»: три победы в домашней серии Юношеской хоккейной лиги

Четыре матча первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди юношей до 18 лет состоялись в Южно-Сахалинске. Соперниками местного «Кристалла» стали дружины из Новосибирска — «Сибирь-1» и ЦЗВС.

В первой части серии хозяева встретились с «Сибирью-1». В стартовой игре соперники долго шли на равных: счёт открыл Матвей Халилов, и он же поставил победную точку в концовке. Во втором поединке гости и хозяева снова долго не уступали друг другу, к концу второго периода сохранялось равенство, однако в третьем отрезке сибиряки смогли выйти вперёд и забрать встречу.

Продолжилась серия играми с ЦЗВС. В обоих матчах новосибирцы вели после двух периодов, и сахалинцам приходилось догонять. Всё решалось в заключительной двадцатиминутке: «Кристалл» сравнивал счёт, команды поочерёдно забрасывали шайбы, но в итоге хозяева выходили вперёд и удерживали преимущество в две шайбы. В первой игре победный бросок на счету Данила Матвеева, во второй — Ким Ен Дюна.

По итогам домашней серии «Кристалл» одержал три победы в четырёх встречах, пополнив копилку важными очками в турнирной таблице.

Следующие игры команда проведёт на выезде. 18 и 19 марта «Кристалл» сыграет в Барнауле против «Алтая».

Александр Мельников поедет на чемпионат России по настольному теннису

Сахалинцы стали обладателями золотой и трёх серебряных наград первенства Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

Соревнования прошли в Улан-Удэ. Их участниками стали 130 спортсменов из восьми регионов Дальнего Востока.

Александр Мельников (тренер Сергей Печерин), одержав победу в финале над представителем Бурятии Биликто Цириндоржиевым, стал победителем состязаний и обладателем путёвки на первенство России.

Второе место в командных встречах заняли Александр Мельников, Артемий Поколов и Иван Левицкий. Островитяне одержали победы над спортсменами из Якутии и Приморья, но в финале уступили теннисистам Бурятии со счётом 2:3.

Артемий Поколов и Александр Мельников завоевали серебро по итогам соревнований в парном разряде.

В смешанном парном разряде на вторую ступень пьедестала поднялись Александр Мельников и спортсменка из Забайкальского Края Номина Бальжинимаева.

На Сахалине наступила «Петербургская весна»

Сахалинцы завоевали шесть медалей международных и всероссийских соревнований по каратэ «Петербургская весна», посвященных памяти В.Н. Конева, и три медали турнира с аналогичным названием среди спортсменов с нарушением слуха.

Состязания прошли в концертно-выставочном зале «Экспофорум» и собрали более 1500 спортсменов из 45 регионов России и 15 стран мира.

Честь Сахалинской области защищали каратисты из Южно-Сахалинска и Южно-Курильска. В жесткой конкуренции островная сборная сумела пробиться в элиту, заняв высокое 7-е место в общекомандном зачете.

Ярче всего в международных соревнованиях проявил себя Никита Большаков. Выступая в категории «мужчины, до 60 кг», сахалинец провел пять поединков и завоевал звание чемпиона международного турнира.

На всероссийских соревнованиях золотые медали завоевали Максим Мышев (юноши 14 — 15 лет, до 63 кг, тренер – Александр Рим) и Артём Бажутов (юноши 12 — 13 лет, до 55 кг, тренер – Расул Керимов). Серебряными призёрами стали Валерия Дьякова (юниорки 18 — 20 лет, свыше 68 кг, тренер – Анастасия Ким) и Вячеслав Хан (юноши 14 — 15 лет, до 52 кг, тренер – Анастасия Ким). Бронзовую медаль в копилку сборной добавил Тимофей Парамонов (тренеры — Анастасия Ким и Алексей Новиков), занявший третье место в категории «юноши 12 — 13 лет, до 45 кг».

На международном турнире среди спортсменов с нарушением слуха отличился Даниил Сафин (тренеры – Ольга Рудых и Леонид Ким). Каратист пополнил копилку сборной команды двумя бронзовыми медалями в ката среди мужчин и в кумитэ среди мужчин до 84 кг.

Чемпионом всероссийского турнира стал Иван Власов (тренер – Ольга Рудых), завоевав золото в категории «ката, юноши 14 — 18 лет».

«Сахалинские Акулы» съели подмосковный «Атлант»

Очередные матчи «Сахалинских Акул» в чемпионате Молодежной хоккейной лиги прошли в Южно-Сахалинске. Соперником островной команды был подмосковный «Атлант».

В первый день «Сахалинские Акулы» одержали победу со счетом 4:1 благодаря точным броскам Сергея Черепанова, Алексея Горячева, Саввы Крюка и Ивана Козлова. Менее двух минут не хватило вратарю сахалинцев Егору Баю до очередного «сухаря» — «Атлант» смог «размочить» счет на 59-ой минуте игры.

Вторая встреча команд прошла по похожему сценарию. Подопечные Владимира Кормачёва снова одержали победу, но со счетом 5:1. У островитян отличились Сергей Черепанов, Артём Лейченко, Дмитрий Коренев, Алексей Горячев и Андрей Крутенков.

Таким образом, «Сахалинские Акулы» набрали 80% очков в домашней серии, одержав 4 победы в 5 матчах.

Следующие матчи «Сахалинские Акулы» проведут в Хабаровске 13 и 14 марта с «Амурскими Тиграми». Начало матчей в 20.00 по сахалинскому времени. Трансляцию матчей можно посмотреть на телеканале КХЛ, а также на официальном канале Молодежной хоккейной лиги в YouTube, официальном сайте и мобильном приложении Лиги.