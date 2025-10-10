Сахалинские спортсмены успешно выступили в соревнованиях по конному спорту, джиу-джитсу, игре в го

Есть пять медалей на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады по конному спорту

Воспитанники конноспортивного клуба «Золотой Мустанг» успешно выступили на Всероссийской спартакиаде Специальной олимпиады по конному спорту, которая проходила в Ессентуках. Соревнования собрали более 100 атлетов с интеллектуальными нарушениями из 22 регионов России.

Сахалинскую область представляли Вера Игамбердыева, София Мащенко и Владимир Подольный. Каждый из спортсменов выступал в трёх дисциплинах программы: девушки — выездка, английская езда, рабочая тропа; юноши – выездка, эстафета «Огибание шестов», рабочая тропа.

Состязания прошли по программе «микст» (среди мужчин и женщин совместно), сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Вера Игамбердыева показала блестящий результат, заняв первое место в выездке и второе в английской езде. София Мащенко продемонстрировала стабильно высокий уровень подготовки, завоевав три серебряные награды — в выездке, английской езде и рабочей тропе.

Сахалинцы завоевали две медали на первенстве ДФО по игре в го

Островитяне завоевали золото и бронзу на первенстве Дальневосточного федерального округа по игре в го. Состязания проходили в онлайн-формате на сервере KGS. Более 100 участников из Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска, Якутска, Николаевска-на-Амуре, Амурска, Биробиджана, Владивостока, Уссурийска, Артёма и Находки боролись за медали высших достоинств.

Сахалинскую область представляли Леонид Ким в категории до 9 лет, Дмитрий Куприянов, Тимофей Короткевич и Виктория Эм в категории до 12 лет, Илья Ким в категории до 16 лет.

В напряженной борьбе Леонид Ким (ученик гимназии № 1 им. А. С. Пушкина г. Южно-Сахалинска) завоевал золото в категории до 9 лет, а Дмитрий Куприянов (ученик школы № 6 г. Южно-Сахалинска) расположился на третьей ступени пьедестала в категории до 12 лет.

Тренеры ребят – Екатерина Куприянова (педагог доп. образования гимназии № 1 и школы № 1), Инесса Киреева (педагог доп. образования школы № 7) и Денис Куприянов (Клуб Го «Родзи-До»).

Более 150 сахалинских спортсменов определили сильнейших в джиу-джитсу

Чемпионат и первенство Сахалинской области по джиу-джитсу состоялись в Южно-Сахалинске на площадке Центра единоборств. Турнир собрал воспитанников спортивных клубов «Триумф», «Питбуль», «Спирит», «Алыш», областной спортивной школы самбо и дзюдо, а также представителей Холмска, Долинска, Макарова и других районов.

— Это уже вторые соревнования, которые мы проводим как аккредитованная федерация. Данные состязания являются отбором на Дальний Восток – через месяц лучшие спортсмены поедут защищать честь области на межрегиональном уровне, — отметил вице-президент федерации джиу-джитсу Сахалинской области Александр Соколюк.

Соревнования проводились в трех возрастных категориях: для самых юных участников 8 — 11 лет организован фестиваль «Юный динамовец», в возрастной группе 12 — 17 лет прошло первенство области, а среди взрослых спортсменов от 18 лет определились чемпионы региона.

— Мы привезли 11 спортсменов, и половина из них заняли призовые места. Важно, что дети получают разностороннее развитие и могут показывать себя в разных видах единоборств, — поделился тренер из Макарова Евгений Солонский, который сам стал победителем в абсолютной категории среди мужчин.

Мероприятие стало важным этапом в развитии джиу-джитсу на Сахалине и позволило сформировать сборные команды области для участия в первенстве и чемпионате Дальневосточного федерального округа.

Фото Владимира Доможилова.

Футболисты «СШ «Сахалин» сыграли заключительный матч первенства ДФО

10 октября в Южно-Сахалинске состоялся матч первенства ДФО среди юношей до 14 лет. Футболисты «СШ «Сахалин» принимали ФК «Благовещенск».

Сахалинцы начали активно, и уже на седьмой минуте им удалось открыть счет. Хозяева поля накрыли гостей прессингом и заставили ошибиться. Мяч отскочил к Константину Че, который с удовольствием вогнал его в сетку.

Через семь минут «Благовещенск» получил право на пенальти. К счастью для сахалинских болельщиков, Кирилл Монахов, подошедший к одиннадцатиметровой отметке, не попал в створ ворот.

И всё же гостям удалось сравнять счет: на 20-й минуте Дмитрий Зарубов, оказался самым расторопным в штрафной островитян.

В дальнейшем обе команды могли отличиться, но ударам игроков атаки не хватало точности.

Матч, казалось, катился к закономерной ничьей. Однако на последней минуте после подачи углового гол забил Александр Крапивин.

Сахалинцы бросились отыгрываться, но время на это им уже не хватило. Итог – 2:1 в пользу ФК «Благовещенск».

Состав «СШ «Сахалин»: Давид Кочарян, Арсен Болотбеков, Роман Зубок, Шодмехр Каримов (Сергей Дюков, 35), Марк Карнаухов (Богдан Васиховский, 54), Мирослав Скорик, Мирон Старчук, Сергей Стулев, Данил Хайзин, Константин Че, Артем Шипов (Дмитрий Тараканов, 56).