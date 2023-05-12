Сахалинские спортсмены вернулись на остров с золотом, серебром и бронзой

Саватисты показали высочайший уровень

Спортсмены сборной Сахалинской области стали победителями и призерами чемпионата и первенства России по савату. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и собрали около 300 спортсменов из 24 регионов страны, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах – «Комба» и «Ассо». В дисциплине «Комба» выступили пятеро островных саватистов. Финалистом соревнований стал Алексей Логинов, призерами – Никита Фролов, Дмитрий Ерошенков и Денис Коротков.

В дисциплине «Ассо» сборную команду Сахалинской области представили 23 спортсмена.

– В первый же день соревнований сахалинские саватисты показали высочайший уровень подготовки и в полном составе прошли в полуфиналы, в которых сражались за призовые места. В заключительный день состязаний островные спортсмены завоевали 6 золотых медалей, 10 серебряных и 3 бронзовых награды, а двое сахалинцев выполнили нормативы мастера спорта, – рассказал руководитель сахалинской федерации по савату Александр Ермоленко.

Кирилла Автаева из Охи, завоевавшего золотую медаль турнира, судейская коллегия признала лучшим спортсменом в своей возрастной категории. Также награды высшей пробы в копилку сборной принесли Кристина Важенкова (Южно-Сахалинск), Тимофей Дудко (Южно-Сахалинск), Дмитрий Ерошенков (Оха), Даниил Астапенко (Южно-Сахалинск), Даниил Петраков (Южно-Сахалинск).

Серебряными призерами стали Владимир Хе (Южно-Сахалинск), Шамиль Шамсудинов (Южно-Сахалинск), Дмитрий Юшко (Оха), Елисей Быстрых (Оха), Андрей Подтелок (Южно-Сахалинск), Никита Фролов (Южно-Сахалинск), Диана Пьянникова (Оха), Тимофей Исаев (Долинск), Дмитрий Тё (Южно-Сахалинск), Ярослав Дудкин (Южно-Сахалинск).

Бронзу завоевали Влад Тюрин (Южно-Сахалинск), Михаил Курочкин (Оха), Виктория Воронова (Южно-Сахалинск).

Стреляли в «яблочко»

Сахалинцы Анна Бойко и Константин Обоскалов завоевали три медали первенства России и всероссийских соревнований по пулевой стрельбе.

Состязания прошли в Ижевске и собрали сильнейших спортсменов в возрасте до 19 лет.

Островные стрелки выступали в упражнении ВП-60 (стрельба из пневматической винтовки стоя с дистанции 10 метров, 60 выстрелов). Анна стала обладательницей золотой медали, Константин – бронзовой. Также спортсмены выступали в смешанных парах (стрельба из пневматической винтовки с дистанции 10 метров, по 30 выстрелов каждый) и завоевали награду высшей пробы.

На коне, перекладине и кольцах

Сахалинская сборная команда приняла участие во всероссийских по спортивной гимнастике, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир прошёл в Волгограде и собрал 290 лучших спортсменов в возрасте от 10 до 20 лет.

Воспитанник тренера Ольги Сперанской Степан Труфанов выступал в многоборье в возрастной категории «юниоры» (14-15 лет) по программе кандидатов в мастера спорта и завоевал медаль бронзового достоинства.

Также Степан стал обладателем диплома I степени в упражнениях на коне-махи и дипломов III степени в упражнениях на перекладине и кольцах.

Еще двое сахалинских гимнастов Максим Тихомиров (упражнения на параллельных брусьях) и Давид Че (упражнения на перекладине) были удостоены дипломов III степени по программе 1 спортивного разряда среди юношей 12-13 лет.

Ян Брынцев выполнил норматив 1 взрослого разряда, а Александр Сперанский набрал сумму очков для выполнения звания мастера спорта России. Чтобы получить его, спортсмену осталось успешно выступить на предстоящих дальневосточных соревнованиях.

Тренерам Ольге Сперанской и Евгению Канеке вручили грамоту за подготовку победителя в упражнениях на коне-махи среди юниоров по программе кандидатов в мастера спорта.

На «Кубок Приморья 2023»

Команда Сахалинской области заняла третье общекомандное место на Всероссийском турнире по Олимпийскому тхэквондо «Кубок Приморья 2023». Суммарно на соревнованиях во Владивостоке островитяне взяли 36 медалей разного достоинства.

Пятеро островных тхэквондистов завоевали награды в возрастной категории 2006 г.р. и старше. Серебряными призерами стали Екатерина Тимошенко (53 кг), Олег Бадалян (54 кг), Данил Зарубо (74 кг). Бронзу взяли Виолетта Чёрных (53 кг) и Александр Ким (54 кг).

Успешно сахалинцы выступили и в соревнованиях юниоров 2006 – 2008 г.р. Первое место заняли Альберт Чан (48 кг), Максим Ли (45 кг), Максим Цой (63 кг), Владислав Фёдоров (68 кг), Алина Цой (46 кг), Екатерина Тимошенко (52 кг), Милана Румянцева (63 кг). На втором месте — Евгений Кравченко (45 кг), Эрик Ван (48 кг). На третьей ступени пьедестала — Олег Бадалян (55 кг), Ирина Мишуткина (52 кг), Роман Цой (51 кг), Ли Чан Су (51 кг).

Также островитяне стали победителями и призерами спортивного фестиваля «Кубок Приморья 2023». Наградами высшей пробы отмечены Екатерина И (до 28 кг), Глеб Черкасов (41 кг), Кристина Когай (41 кг), Кирилл Леонтьев (27 кг), Марина Черкесова (до 30 кг). Серебро взяли Мирослава Акимова (до 30 кг), Тен Хо Гюн (53 кг), Елизавета Кувалдина (41 кг), Владислав Ан (41 кг), Александр Никифоров (до 65 кг). Бронзу завоевали Кира Эм (37 кг), Елизавета Коркина (до 51 кг), Илья Макаренко (до 41 кг), Богдана Чернышёва (до 33 кг), Дарья Будник (47 кг), Владислав Орешкин (57 кг), Ким Ю Ген (30 кг), Илья Шмелев (57 кг).

Длинные метания

Сахалинские легкоатлеты, воспитанники тренера СШОР летних видов спорта Натальи Шапкиной стали обладателями шести медалей межрегиональных соревнований по длинным метаниям памяти тренера А.А. Романюка в Хабаровске.

В дисциплине «метание копья» в абсолютном зачёте среди мужчин победу одержал Владислав Гаврилов, показав результат 54,40 метра. Второе место занял Дмитрий Зимин (51,45 м). Юлия Плаксина (32,00 м) стала третьей среди девушек до 18 лет.

В метании диска среди девушек до 18 лет весь пьедестал у представительниц Южно-Сахалинска: первое место у Екатерины Викуловой, второе – у Валерии И, третье – у Юлии Плаксиной.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.