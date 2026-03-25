Сахалинские спортсмены вернулись с соревнований с медалями

Егор Макаров – главный решатель ДФО

В Хабаровске завершился чемпионат ДФО по шахматам. Почти две недели спортсмены разыгрывали замысловатые дебюты, планировали дальнейшие действия, демонстрировали чудеса эндшпильной техники и даже решали задачи.

Именно в решении шахматных композиций сахалинцы добились наибольшего успеха. Егор Макаров нарешал на золотую медаль, Владислав Черняев – на серебряную, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Причем, Егор Макаров завоевал титул сильнейшего решателя ДФО второй год подряд, подтвердив статус главного решателя Дальнего Востока. Он едва не добился 100-процентного результата, но не нашел один из извилистых путей к победе в этюде.

Слово – чемпиону:

— Соревнования проходили в два тура, в один день. В каждом туре по шесть задач, за каждое правильное решение давали по пять баллов. По сравнению с прошлым годом задачи стали немного сложнее. Особенно – трехходовки.

В первом туре я решил почти все задачи, и у меня остался один этюд на 40 минут. Разгадать полностью его у меня не получилось, но на последних минутах я написал все «красивые» варианты. И один из них был в ответе, за что я и получил 5 баллов. В итоге за первый тур — 30/30.

Во втором» туре дела пошли намного лучше. Мне попалась знакомая сложная «кооперативка» на мат в 2 хода с четырьмя решениями. В итоге я решил все задачи за 25 минут и ещё перепроверял все решения примерно 45 минут, но даже так этюд смог меня обмануть (улыбается).

В целом, своим выступлением я доволен. Конечно, у меня была цель набрать 60/60, но 58/60 — это тоже очень даже хорошо, — рассказал Егор Макаров.

А в блице отличился Михаил Парецкий, отобравший у своих конкурентов серебряную медаль. Его результат – 9,5 из 11.

Михаил снял с островитян безмедальное заклятие в игровых дисциплинах (блиц, рапид, медленные шахматы). Оно длилось с 2019 года, когда Константин Сек выиграл чемпионат ДФО по молниеносной игре. И вот, наконец, сахалинцы перестали быть гостями на дальневосточном празднике шахмат.

Верим, что это не последний подобный успех шахматиста из Корсакова. Михаил Парецкий уже давно превратился в кошмар для соперников по юношескому первенству ДФО, а теперь он всерьез (и, будем надеяться, надолго) взялся за взрослых.

— После пяти туров я лидировал со 100-процентным результатом. А в шестом «зевнул» ладью Тамерлану Чындыгыру из Бурятии, который в итоге и стал чемпионом. Причем, «зевнул» довольно рано, наша партия завершилась одной из первых в туре. Было довольно обидно проигрывать подобным образом.

Но удалось собраться, и во второй половине турнира потерял только пол-очка, сыграв вничью с рейтинг-лидером чемпионата Олегом Рычковым из Приморья.

В партии с ним мне казалось, что после дебюта у меня было сильно лучше. Но у соперника появилась проходная пешка d, которую я недооценил. За нее и коня пришлось отдавать ладью. А потом уже я довел свою проходную до седьмой горизонтали, и ему пришлось отдавать свою ладью за нее и слона. В итоге возник ничейный пешечный эндшпиль.

Еще запомнилась партия из девятого тура с хабаровчанином Дмитрием Лабунским. В ней соперник «зевнул» идею, в результате которой он остаётся без слона либо теряет ладью, но при этом у него перевес в развитии. В партии он получил перевес в развитии. Однако мне удалось развить фигуры и в дальнейшем победить, — проанализировал свое выступление Михаил Парецкий.

Победные заезды парасноубордистов

Четыре золотые и две бронзовые награды привезли островные спортсмены с третьего, финального этапа Кубка России по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования прошли в Миассе и собрали участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан, Самарской, Новосибирской, Челябинской и Сахалинской областей.

По итогам двух дней заездов победителями стали Владимир Игушкин и Всеволод Щеглов, двукратным бронзовым призёром – Евгений Логинов.

Владимир Игушкин одержал две победы в классе SB-UL. В классе SB-LL2 дважды на верхнюю ступень пьедестала поднялся Всеволод Щеглов. Евгений Логинов из Холмска дважды финишировал третьим в классе SB-LL2.

Дзюдоисты порадовали тренеров, родителей и болельщиков

Южно-Сахалинск стал местом проведения межрегиональных соревнований по дзюдо (первенство ДФО). На татами Центра единоборств вышли юноши и девушки до 13 лет. Спортсмены представляли Сахалинскую область, Приморский и Хабаровский края.

В ходе соревнований был организован тренерско-судейский семинар на тему «Судейство в демонстрации техники». Его провел тренер-преподаватель, судья высшей категории и эксперт по присвоению степеней КЮ в дзюдо Кастильо Рихо Антонио Хосеевич.

— Это бесценный опыт для всех участников, позволяющий глубже понять тонкости и критерии оценки в дзюдо. После семинара юные спортсмены продемонстрировали свои навыки в технике дзюдо, показав высокий уровень подготовки и мастерства, — пояснили организаторы.

Сахалинские дзюдоисты порадовали тренеров, родителей и болельщиков 44 медалями (9 золотых, 12 серебряных, 23 бронзовые).

Победителями стали Ярослав Никоноров (до 38 кг), Артем Васильев (до 46 кг), Рихо Доминик Кастильо (до 50 кг), Максим Кудрявцев (до 66 кг), Константин Муковнин (66 кг), Виктория Плешакова (до 30 кг), Арина Обрезкова (до 36 кг), Арина Нуралиева (до 40 кг), Полина Чебодаева (до 52 кг).

«Металлург» не смог огранить «Кристалл»

Островная хоккейная команда сыграла четыре очередных матчах юношеского первенства Сибири и Дальнего Востока U18. Сначала сахалинцы гостили в Барнауле, затем – в Новокузнецке.

В Барнауле соперники обменялись победами. В первой игре сильнее был «Кристалл» (9:1), во второй хозяева льда взяли реванш (5:3).

А в Новокузнецке сахалинские хоккеисты записали в свой актив две победы (5:1 и 3:2).

На сегодняшний день «Кристалл» занимает третье место (74 очка), пропустив вперед «Адмирал» из Владивостока (78) и «Сокол» из Красноярска (76).

Именно с «Соколом» островитяне проведут следующие матчи. 4 и 5 апреля «Кристалл» примет конкурента на своем льду.