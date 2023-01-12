Сахалинские спортсмены Юлия Завьялова и Тимур Екимов стали лидерами чемпионата области и первенства на призы «Дружба»

После дня отдыха на лыжно-биатлонном центре «Триумф» продолжились соревнования чемпионата области и первенства на призы «Дружба» по лыжным гонкам. В заключительных два дня спортсмены разыграли медали в спринте.

В среду, 11 января, на старт вышли юноши и девушки 2007-2008 года рождения. Дистанцию спринта им предстояло преодолевать свободным стилем. У девушек стартовало в квалификации 35 участниц. И только тридцать из них получали заветную путевку в четвертьфинал. Надо заметить, что сенсаций на первой стадии соревнований не произошло. К огромному разочарованию болельщиков не получилось и серьезной, образно выражаясь, валидольной борьбы в четвертьфиналах и полуфиналах. Четыре воспитанницы ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск Дарья Будникова, Гелена Перепелкина, Елена Коваленко, Софья Кулыгина, а также Виктория Илюшенко и Даяна Суханова (обе МАУ СШ «Поронайск-Арена») довольно уверенно дошли до финала.

До старта никто из тренеров и болельщиков не решался делать прогнозы, кто из участниц финала станет победителем и призером соревнований. Вместе с тем, все тренеры и болельщики ждали захватывающей лыжной дуэли на дистанции между Викторией Илюшенко и Дарьей Будниковой. И этим надеждам суждено было сбыться. Девушки подарили поклонникам этого вида спорта захватывающую развязку на финишной прямой. Дарья Будникова смогла выиграть у Виктории Илюшенко всего 0,2 секунды. Время чемпионки-3:24,65. Бронзовую медаль завоевала Гелена Перепелкина-3:36,24.

У юношей на старт квалификации вышло 37 участников. И здесь все прошло без сенсаций. Победитель и призеры первых двух дней чемпионата и первенства были вновь на высоте. Что же касается четвертьфиналов и полуфиналов, то, как и у девушек, тренерам не пришлось пить сердечные капли. Дмитрий Воронов, Артём Судник, Илья Толстяков (все ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск), Сергей Слюсаренко (МБУ СШ Оха), Максим Абдульханов (МБУ СШ Ноглики) и Александр Капырин (МАУ СШ «Поронайск-Арена») довольно уверенно завоевали путевки в финал соревнований.

Сергей Слюсаренко вновь доказал, что на сегодняшний день он является настоящим лидером в этом виде спорта среди своих юношей 15-16 лет в нашей области. Охинец довольно уверенно, я бы даже сказал, красиво, оставил пятерых участников не у дел в финале и финишировал в гордом одиночестве. Дистанцию 1,3 километра он преодолел за 2:58,1. Серебряный призер Максим Абдульханов проиграл Сергею Слюсароенко-8,41 секунды. Замкнул тройку призеров Илья Толстяков-3:07,21.

Несколько слов о юных спортсменах. Приятным открытием текущего сезона стала Виктория Илюшенко. До этого года она неоднократно портила нервы на соревнованиях признанным лидерам в своей возрастной группе, отбирая у них медали. В межсезонье тренер спортсменки Владимир Чернов обратился к старшему тренеру ГАУ СШОР ЗВС Ирине Улитиной с просьбой взять на летние и осенние сборы в свою команду Викторию с целью помочь девочке не только подтянуть лыжную технику, но и физические кондиции.

И надо отметить, что тренировки в группе Ирины Улитиной сделали свое положительное дело. Девушка не только выиграла оба старта в декабре на соревнованиях «Гонка сильнейших», но и на этом чемпионате и первенстве пополнила свою коллекцию спортивных наград золотой и двумя серебряными медалями. Виктория вошла в состав сборной ДФО и в феврале выйдет на старт международных соревнований «Дети Азии», которые пройдут в Кемерово.

Прекрасные результаты в текущем зимнем сезоне показывает воспитанница ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинска Дарья Будникова. Несмотря на то, что девочка 2009 года рождения, она на равных борется с более старшими соперницами, которые на два, а порой и на три года старше её, и довольно часто выходит победителем. Будем надеяться, что первые успехи не вскружат Дарье голову и она не заболеет звездной болезнью.

В заключительный день соревнований юноши и девушки 2005-2006 года рождения боролись за викторию в спринте классическим стилем. К огромному сожалению, на старт этих соревнований у девушек вышло 11 участниц, у юношей 13 человек. Именно по этой причине место в полуфинале гарантировали себе все участники квалификации. Подобная тенденция наблюдается на протяжении многих лет. Основная причина, как считают тренеры, заключается в том, что юноши и девушки в 17-18 лет на первое место ставят учебу. И понять молодое поколение можно. Впереди их ждет ЕГЭ по окончанию учебы в средней школе. Дальше каждый из них мечтает поступить в высшее учебное заведение. Тренировки 5-6 раз в неделю, выезды на спортивные сборы и соревнования отнимают много сил и времени. Второй вариант, ребята устают от спорта к 17-18 годам.

Давайте вернемся к спринту. В финал соревнований у девушек вышли Ярослава Улитина, Софья Кузнецова, Кристина Лукьянчик, Варвара Белькова (все ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). Вероника Дробитько и Юлия Завьялова (обе МБУ СШ Оха). Явным фаворитом в финале считалась обладатель двух золотых медалей этих соревнований Юлия Завьялова. На серебро и бронзу были три претендентки — Вероника Дробитько, Софья Кузнецова и Ярослава Улитина. Первой в гордом одиночестве финишировала Юлия Завьялова-3:48,84. Второй Ярослава Улитина-3:57,34. Замкнула тройку призеров Софья Кузнецова-3:59,16.

Три виктории Юлии Завьяловой не могут не радовать за несколько дней до старта первенства ДФО. Сможет ли она пополнить свою коллекцию спортивных наград медалями более высокого уровня? Ответ на этот вопрос осталось ждать не долго. Не плохие шансы в борьбе за подиум на предстоящем первенстве ДФО сохраняют Ярослава Улитина и Софья Кузнецова.

У юношей тоже все прошло ровно и без сюрпризов. Тимур Екимов (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) вновь не оставил своим соперникам ни малейшего шанса на победу. Дистанцию 1,3 километра он преодолел за 3:20,14. Таким образом, он, как и Юлия, выиграл все три гонки в своей возрастной группе. Второй призер Павел Попов (МБУ СШ Оха) проиграл чемпиону 5,12 секунды. Максим Сюрков (ГАУ СШОР ЗВС Южно-Сахалинск) показал третий результат в-3:35, 73. Его товарищ по команде Владислав Миронов остался с деревянной медалью-3:36,11.

Пару слов об обладателе трех золотых медалей чемпионата и первенства Тимуре Екимове. Юноша имеет прекрасную возможность пополнить свою коллекцию медалей на первенстве ДФО. Сегодня он находится в отличной спортивной форме, о которой говорят три виктории чемпионата области и первенства на призы «Дружба». Остается держать кулачки за нашего островного лыжника и надеяться, что он порадует сахалинцев красивыми победами на первенстве ДФО.

Игорь Карпук.

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