Сахалинские спортсмены завоевали 14 медалей международных состязаний по спортивной гимнастике

Сахалинцы стали обладателями 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медалей Международных соревнований по спортивной гимнастике на призы мэра Благовещенска. Островной регион представили шесть гимнастов областной спортивной школы «Кристалл», сообщила пресс-служба минспорта островной области.

Михаил Дворников завоевал четыре медали – «золото» в дисциплинах «брусья» и «конь-махи», «серебро» в вольных упражнениях и «бронзу» в многоборье.

Максим Тихомиров занял первое место на брусьях, стал вторым в вольных упражнениях и на кольцах, а также третьим по результатам многоборья.

Два «серебра» в копилку сахалинской сборной принёс Степан Труфанов на перекладине и в многоборье. Также Степан показал третий результат в дисциплине «конь-махи».

Еще золотую и бронзовую медали выиграли Даниил Кузьменко на брусьях и перекладине соответственно.

На второе место пьедестала поднялся Артём Петрушкин по результатам многоборья.

Сахалинцы стали обладателями 5 медалей межрегионального турнира по киокушин

Сахалинские каратисты завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды 31 Межрегионального турнира по киокушин памяти А. Н. Командирова в Благовещенске. На соревновательном татами собрались более 300 спортсменов из Забайкальского, Хабаровского краёв, Республики Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской областей.

Островитянин Богдан Богданов в возрастной категории «10 лет» в дисциплине «ката» завоевал золотую медаль.

В дисциплине «кумитэ» серебряные награды у Анастасии Поповой и Богдана Богданова, «бронза» у Макара Островского и Регины Банниковой.

Впереди у сборной команды Сахалинской области выступление на первенстве России и в Международном Кубке Содружества.

Сахалинцы завоевали 7 медалей первенства ДФО по биатлону

Сахалинские биатлонисты завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали первенства Дальневосточного федерального округа по биатлону в Петропавловске-Камчатском. За награды соревнований боролись 48 спортсменов из Забайкальского и Камчатского краёв, Республики Саха (Якутия) и Сахалинской области.

В спринте на 7,5 км с двумя рубежами в возрастной группе «17 – 18 лет» первое место занял Григорий Касьян, на втором месте Андрей Панин.

«Золото» в копилку островной сборной принес Матвей Кравцунов в гонке на 6 км в категории «15 – 16 лет», Глеб То взял «серебро».

В эстафетной гонке 3х6 км две островные команды завоевали золотые медали. Среди юношей в возрастной категории «17 – 18 лет» лучшим стал союз Андрея Панина, Егора Потапова и Григория Касьяна, в группе «15 – 16 лет» – Глеба То, Ивана Митрофанова и Матвея Кравцунова.

Также бронзовую награду в эстафете 3х6 км выиграл Игорь Коптяев, выступавший в составе сборной команды Дальневосточного федерального округа.