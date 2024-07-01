Сахалинские спортсмены завоевали две награды Международных спортивных игр «Дети Азии»

Сахалинская тхэквондистка Виктория Беляева завоевала серебряную награду на VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии».

За звание сильнейшей тхэквондистки сражались 44 девушки из шести российских команд и восьми стран.

Воспитанница спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Виктория Беляева (тренеры Денис Ким и Чан Де Сир) выступала в весовой категории «44 кг», где дошла до финала, но уступила победу якутской спортсменке Виктории Татаринцевой.

Таким образом, серебряная медаль стала первой завоёванной сахалинцами на нынешних «Детях Азии», сообщила пресс-служба минспорта островного региона.

Бронзовую медаль по художественной гимнастике на VIII летних Международных спортивных играх «Дети Азии» взяла Кира Яблочникова.

Свой лучший результат на соревнованиях в Якутске воспитанница тренеров Ольги Лукиной и Марины Николаевой (хореограф Кирилл Баркан) показала в упражнении с обручем, за что и получила заслуженную награду.

Мастерство в многоборье демонстрировали гимнастки из десяти стран. Кира вышла в финал в отдельных видах, где выступила с мячом, обручем и булавами. За победу сражались по 8 сильнейших спортсменок. Сахалинка заняла почётное третье место, уступив Ульяне Янус из Омской области и Софии Ильтеряковой из Москвы.

Фото международного пресс-центра Игр «Дети Азии»-2024 и Олега Наумова из сборной команды России.

Справка

Соревнования проходят в Якутске и продлятся до 7 июля. Всего в сборную команду Дальнего Востока вошли 214 спортсменов, из них 28 – сахалинцы.

На Играх разыгрывают 239 комплектов медалей в 24 видах спорта: баскетболе 3х3, боксе, хапсагае, куреше, волейболе, дзюдо, легкой атлетике, мас-рестлинге, настольном теннисе, плавании, спортивной борьбе (вольная и греко-римская), самбо, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, футзале и художественной гимнастике, брейкинге, шахматах, го, кикбоксинге, стендовой стрельбе, скалолазании и борьбе Алыш.

Рекорд области

Сахалинский легкоатлет Евгений Турецков стал серебряным призёром первенства России. Соревнования по легкой атлетике спортсменов до 18 лет проводятся в Смоленске.

В беге на дистанции 400 метров с барьерами воспитанник тренеров Елены Елохиной и Сергея Долгова из спортшколы Корсакова завоевал второе место и поставил новый рекорд Сахалинской области – 53,13 секунды.