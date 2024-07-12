Сахалинские спортсмены завоевали медали международных соревнований в Китае

В китайском городе Яньцзи завершился международный детско-юношеский турнир по джиу-джитсу. Участниками состязаний были 120 спортсменов из Китая (Харбин, Яньцзи) и России (Биробиджан, Владивосток, Южно-Сахалинск).

– Эти соревнования стали частью культурно-спортивного фестиваля «Яньцзи – Владивосток». Он состоял из трех этапов. До этого ребята соревновались в корейской борьбе ссирым, а затем проходил турнир «Хоровод дружбы», – пояснили представители оргкомитета фестиваля.

Островной регион представляли Илья Слепенчук, Андрей Барчан, Артем Ведров, Андрей Чугунов, Алексей Попович, сообщила пресс-служба минспорта.

– Показав красивую и техничную борьбу, все ребята забрали медали золотой пробы в своих весовых категориях, – похвалили своих подопечных тренеры островной команды.

В программу фестиваля также входили состязания по джиу-джитсу среди мужчин. В этой виде Алексей Калинин завоевал золото, а Михаил Ведров – серебро.

Во вторую часть соревнований были включены командный соревнования («стенка на стенку») по дзюдо» «МIX TEAM» среди мальчиков и девочек от шести до двенадцати лет. От сахалинской делегация в этих состязаниях участвовали Илья Слепенчук и Андрей Барчан. Оба борца одержали уверенные победы.

Наши юноши «засушили» гостей

10 июля «СШ «Сахалин» провела матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В гости к островитянам прилетел ФК «Благовещенск».

У «младшаков» соперничали команды, соседствующие в турнирной таблице. Правда, это соседство в какой-то степени номинальное. «СШ «Сахалин» опережал соперников на три очка и имел при этом игру в запасе.

Сахалинские футболисты сыграли пока шесть матчей, тогда как их основные конкуренты – уже по восемь – девять. Поэтому команде Дениса Красилевского нужно будет не только побеждать в пропущенных играх, но и стараться минимизировать незапланированные потери.

Островитяне на правах хозяев начали весьма активно. В первые пять минут Эдуард Боку дважды попытался вывести своих партнеров на удар. Но в первом случае мяч перехватил вратарь гостей, а во втором – защитник.

На девятой минуте мини-шедевр сотворил Артем Тен. Он ворвался в штрафную, где вокруг него были пять игроков соперника. Тем не менее сахалинец развернулся на 360 градусов и зряче пробил – 1:0!

Чуть позже мяч заметался в штрафной гостей и чиркнул по перекладине. Скамейка запасных «Благовещенска» в этот момент дружно выдохнула.

На 21-й минуте гости подали первый угловой и тут же чуть не пропустили второй гол. Сахалинцы втроем умчались в контратаку, и если бы форвард не стал бить, а покатил вправо на ход партнеру, то было бы гораздо опаснее.

А на 65-й минуте Эдуард Боку пробил с линии штрафной, и мяч юркнул в сетку – 2:0.

В оставшееся время у соперников был минимум возможностей изменить счет. В итоге главный арбитр матча Милан Уланбеков зафиксировал вторую победу «СШ «Сахалин» в сезоне.

Островитяне устремились в погоню за первой шестеркой команд. Разрыв в четыре очка от ближайшего конкурента не выглядит непреодолимым барьером. Особенно, учитывая, что у сахалинцев есть матчи в запасе.

«Старшаки» начали матч несколько академично. За первые десять минут вратарь хозяев поля Артем Щепанский трижды вступал в игру, но шансов пропустить мяч у него было немного. Можно сказать, что у него это была дополнительная разминка.

А вот островитяне к «разминке» голкипера гостей Артема Филипповича подошли более основательно. И на 21-й минуте Дмитрий Свиридов завершил комбинацию, которая включала в себя эстетские пасы пяткой – 1:0.

Мог Свиридов забить и еще. Особенно убойный момент был у него в начале второго тайма, но вратарь ногой парировал удар.

Мог забить и Тимур Друсолевич, который наносил удар головой метров с пяти – шести. Как голкипер гостей спас ворота, наверное, не понял и он сам.

В общем, хозяева поля транжирили момент за моментом, и едва не поплатились за это. На 90-й минуте гости послали мяч в сетку. К счастью, мгновениями раньше поднятый флажок арбитра возвестил об офсайде. А еще через несколько минут арбитр возвестил уже о минимальной победе «СШ «Сахалин» (1:0).

Шахматный «Город у моря»

Владивосток принимает традиционный, уже двадцатый по счету открытый шахматный фестиваль «Город у моря». Фестиваль включает в себя не только несколько разнообразных турниров, но и обширную культурно-развлекательную программу.

Шахматистам есть разгуляться, где на воле. Их ждут этап Гран-При Рапид России, этап Гран-При Блиц России, открытый турнир, этап детского Кубка России, детский рапид, всероссийские соревнования и этап Кубка России по решению шахматных композиций.

Но это еще не все! Желающие могут проверить себя в турнирах по го, сёги и всяким другим сянцзы.

Старт XX фестивалю положил детский рапид (девять туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут на партию + 5 секунд за ход).

Турнир привлек участников из многих регионов страны. В быстрые шахматы азартно рубились представители Москвы и Санкт-Петербурга, Амурской, Иркутской, Рязанской, Сахалинской и Челябинской областей, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия).

Островная школа шахмат была представлена в возрастных группах мальчиков до 11 лет, мальчиков и девочек до 13 лет.

В турнире до 11 лет играл Михаил Еникеев. В стартовом списке он пригорюнился на 36-й строчке (всего 43 участника). Но затем сахалинец приободрился. Четыре победы принесли ему 25-е место (причем, все партии он выиграл у шахматистов, которые значительно превосходили его по рейтингу).

В юношеский турнир до 13 лет заявились 39 участников. На несчастливом тринадцатом месте в стартовом листе был Максим Костерин. Однако, похоже, он совсем не верит в приметы, и черный конь не перешёл ему дорогу.

Забрав у соперников шесть очков, островитянин ворвался в ТОП-5. Эх, если бы еще удалось избежать совсем необязательного фиаско в партии с Дарьей Ким, было бы вообще веригуд!

Дана Башева и Виктория Еникеева играли в турнире девочек до 13 лет. Им противостояла дюжина шахматисток.

Виктория зачем-то проиграла в первом и последнем турах, выдав в промежутке между ними серию из семи партий без поражений. В ее активе ничья с Анной Чесноковой из Приморья, которая за все девять туров потеряли только эти пол-очка.

Набрав 5,5 очка, Вита устроилась на пятой строчке турнирной таблицы, жалея о том, что первый и заключительный тур не были вне конкурса.

Дана Башева настреляла две серии из трех побед подряд, что помогло ей набрать 7,5 очка. Это – серебряный результат.

Сможет ли она переплавить серебро в золото? Узнаем через неделю, когда завершится этап Кубка России по классическим шахматам.