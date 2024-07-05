Сахалинские спортсмены завоевали уже 9 медалей на Играх «Дети Азии»

С ног на голову

Островные брейкеры Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович завоевали две бронзовые медали VIII летних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые проходят в Якутске. Сахалинцы выступали в индивидуальных программах среди спортсменов в возрасте 13 – 15 лет, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

– Несмотря на то, что в этом виде спорта не так много соперников, конкуренция была на очень высоком уровне. Ребята состязались с чемпионами России и смогли взобраться на пьедестал, – рассказал тренер спортсменов Константин Кан.

На следующий день в копилку сахалинских брейкеров добавилась третья бронзовая медаль.

Ярослав Кармадонов и Софья Мингинович заняли третье место по итогам командных соревнований.

– Получилось не всё, что планировали и заготовили. Но я всё равно рад, что ребята собрались и сделали всё чтобы попасть в призовые места, завоевав важную медаль для Сахалинской области и команды Дальнего Востока, – отметил Константин Кан.

12-летний поборол 15-летних

Никита Рыбченков стал обладателем бронзовой медали VIII международных спортивных Игр «Дети Азии» в Якутии. Сахалинский спортсмен выступал в вольной борьбе (спорт глухих).

Воспитанник тренера Александра Ваулина из спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе провёл три поединка по круговой системе, по итогам которых занял третье место.

– Это хороший результат для Никиты. Особенно учитывая, что ему 12 лет, а другим ребятам было по 14 – 15. У парня есть перспективы, будем с ним работать, расти, чтобы дальше показатели были ещё лучше, – отметил Александр Ваулин.

Бронзовое татами

На соревнованиях по дзюдо в рамках VIII Игр «Дети Азии» выступали 136 спортсменов из 11 стран. Они определили медалистов в семнадцати весовых категориях (девять у юношей и восемь у девушек).

– На татами боролись представители 15 сборных команд из Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, Москвы, Якутии (две команды), Сирии, Туркменистана, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, КНДР, Китая, Казахстана, Республики Беларусь и Азербайджана, – пояснили организаторы.

Третий соревновательный день оказался удачным для сахалинцев. Воспитанники спортшколы самбо и дзюдо завоевали две бронзовые медали.

В весовой категории до 70 кг третьим призером стала Вероника Макеева (тренер Рамазан Саадуев), а в весе до 81 кг – Богдан Тяпшев (тренер Олег Богданов).

Подводя итоги состязаний, судья всероссийской категории из Сахалинской области Рихо Антонио Хосеевич Кастильо в интервью якутским СМИ отметил, что на VIII Играх «Дети Азии» все участники получили колоссальный соревновательный опыт, потому что международные старты всегда дают большую возможность для спортсменов.

Волейболистки – пятые

В волейбольном турнире в рамках VIII Игр «Дети Азии» в игре за пятое место команда ДФО забрала победу у Республики Саха (Якутия) в трех партиях. Хозяйкам площадки не помогла даже очень шумная и эмоциональная поддержка трибун.

Таким образом, волейболистки ДФО замкнули ТОП-5. Команда была сформирована на базе спортшколы по волейболу г. Южно-Сахалинска.

Выше оказались только Уральский федеральный округ (играет команда из Челябинска, являющаяся победительницей первенства России в этой возрастной группе), Сибирский федеральный округ (представляет команда из Хакасии), Беларусь и Узбекистан.

Сейчас на счету сахалинцев девять медалей, которые идут в актив команды Дальневосточного федерального округа. Уже сообщалось, Виктория Беляева завоевала серебряную награду в тхэквондо, Кира Яблочникова – бронзовую в художественной гимнастике, а Максим Пивоварчик стал третьим в дзюдо.