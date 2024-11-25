Сахалинские старшеклассники участвовали в межпредметной олимпиаде «СахалинТех»

Свыше 700 сахалинских старшеклассинков участвовали в межпредметной олимпиаде «СахалинТех». Лучшие из них – 38 финалистов – вместе с первокурсниками в течение десяти дней решали проектно-исследовательские задачи в командах.

К образовательной программе подключились преподаватели СахГУ, педагоги Росатома и Дальневосточного федерального университета. Цель этой олимпиады заинтересовать талантливых молодых людей инженерными профессиями. Участники прошли несколько этапов, в том числе решали открытые задачи. Это позволило каждому из них определить наиболее подходящее направление для дальнейшего развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На защите проектов побывал губернатор Валерий Лимаренко.

– Я вижу перед собой ребят, которые добились больших результатов. В ваших руках будущее Сахалинской области. У вас есть возможность учиться в лучших вузах страны. А после обучения вернуться обратно и с полученными знаниями развивать регион. Одна из главных задач регионального правительства – создать условия для самореализации молодёжи. И могу с уверенностью заявить, ваши знания и навыки будут востребованы здесь, дома, – отметил Валерий Лимаренко.

Команды работали над проектами в своих профилях: участники направления «Беспилотные системы» занимались сборкой и пилотированием БПЛА, а команды по профилю «Климат и экономика мирового океана» разработали экошколы. Группа по водородной энергетике проработала сценарии использования водорода в различных отраслях. Участники направления «Искусственный интеллект» создали чат-бота, который помогает учащимся осваивать сложные темы в школьных предметах, предоставляя теорию, упражнения и тесты.

– Наш проект заключается в том, чтобы создать и разработать чат-бота, который работает как виртуальный ассистент. Он обрабатывает текст вопроса и находит наиболее подходящий вариант ответа, – рассказал участник олимпиады «СахалинТех» Виталий Ким.

По результатам олимпиады отобраны участники для формирования исследовательских лабораторий Центра «Будущее Сахалина». А по индивидуальному зачёту старшеклассники получат дополнительные баллы для поступления в СахГУ, сообщила министр образования региона Анастасия Киктева.