Сахалинские танцевальные коллективы завоевали награды на Дальневосточном фестивале «Море танца 2025»

Он проходил в Центре культуры Находки и собрал свыше 40 творческих коллективов из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и других городов Дальнего Востока. Сахалинскую область на соревнованиях представили участники общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» под руководством хореографа-постановщика Татьяны Легковой.

Наши танцоры покорили жюри. Танцевальный ансамбль «Жемчужина» стал лауреатом II степени в номинации «Народный стилизованный танец» с номером «Кадриль». Коллектив «Рябинка» удостоен диплома II степени в категории «Бальная хореография». Специальный приз за оригинальную постановку получил «Дуэт».

Елена КУЛИКОВА.