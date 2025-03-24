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Сахалинские танцевальные коллективы завоевали награды на Дальневосточном фестивале «Море танца 2025»

Он проходил в Центре культуры Находки и собрал свыше 40 творческих коллективов из Владивостока, Хабаровска, Уссурийска и других городов Дальнего Востока. Сахалинскую область на соревнованиях представили участники общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» под руководством хореографа-постановщика Татьяны Легковой.

Наши танцоры покорили жюри. Танцевальный ансамбль «Жемчужина» стал лауреатом II степени в номинации «Народный стилизованный танец» с номером «Кадриль». Коллектив «Рябинка» удостоен диплома II степени в категории «Бальная хореография». Специальный приз за оригинальную постановку получил «Дуэт».

Елена КУЛИКОВА.

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