Сахалинские тхэквондисты положили шесть медалей в «Кубок Балтийского моря»

Островные спортсмены привезли «золото», три «серебра» и две «бронзы» со Всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок Балтийского моря» в Санкт-Петербурге. В них приняли участие 2000 сильнейших бойцов со всей России.

Сборную Сахалинской области представляли десять тхэквондистов под руководством тренеров Сергея Ли и Чан Де Сир.

Так, среди кадетов (возрастная категория 12 – 14 лет) Артем Ким завоевал бронзовую награду. В юниорской категории (15 – 17 лет) Максим Ли стал обладателем золотой медали, Владислав Федоров и Виктория Беляева взяли «серебро».

Среди мужчин (17+) “серебро” островной команде принес Максим Ли, Андрей Беленков – «бронзу», сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

«Золотая» левая рука и «бронзовая» правая

Сахалинские спортсмены-ветераны СВО успешно выступили на Всероссийском «Кубке Защитников Отечества».

Соревнования прошли на федеральной территории Сириус и собрали более 200 участников из 62 регионов страны.

Наш Константин Иноземцев завоевал две медали в армрестлинге – «бронзу» в борьбе правой рукой и «золото» – левой.

Александр Кан в стрельбе из лука сидя стал четвёртым, уступив одно очко бронзовому призёру.

– Мы готовились, побеждали в региональном и межрегиональном этапах Кубка и просто не могли не забрать хотя бы одной награды в Сириусе. А вышло, что взяли две. Уверен, это только начало. В следующем году мы постараемся приехать на Кубок полным составом и завоевать медали в разных дисциплинах, – прокомментировал Константин Иноземцев.

Турнир по настольному теннису «Будущее России» прошел в Южно-Сахалинске

В универсальном зале учебно-тренировочного центра «Восток» собрались 70 спортсменов из Камчатского и Приморского краёв, а также Долинского, Смирныховского, Поронайского, Холмского и Южно-Курильского районов Сахалинской области и Южно-Сахалинска.

– Соревнования проходили в двух возрастах – до 14 лет и до 16 лет. Главное, что все остались довольны, – рассказали организаторы.

В младшей возрастной группе среди девушек первое и второе места заняли приморские теннисистки Варвара Иродова и Вероника Тарасова, третье место у Серафимы Щербаковой из Сахалинской области. У юношей первую и вторую ступеньку пьедестала заняли южносахалинцы. Золотую награду выиграл Александр Мельников, «серебро» у Артемия Поколова. Бронзовая награда у Марка Долгоаршинного из Владивостока.

В старшей возрастной группе у девушек на первое место поднялась Надежда Черданцева из Долинска, второе место у Анастасии Федоренко из Холмска, третьей стала Варвара Иродова из Ярославского. Среди юношей тройку призеров составили спортсмены из Южно-Сахалинска. На первом месте Александр Мельников, на втором расположился Артемий Поколов, третьим стал Арсений Вишняков.

Три медали островных «мушкетеров»

В Хабаровске состоялось первенство ДФО по фехтованию среди юношей и девушек до 18 лет. «Мушкетёры» из Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской области и Республики Саха (Якутия) состязались в схватках на рапирах, саблях и шпагах.

Островной регион представляли двенадцать воспитанников отделения фехтования спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств. Им удалось завоевать три медали (серебряную и две бронзовые).

Учитывая, что фехтование на Сахалине возродилось два года назад после 40-летнего перерыва, эти награды можно считать историческими.

Бронзовым призером первенства ДФО (рапиры) среди юношей до 15 лет стал Артур Авакян. Его тренируют Леонид Ким и Расул Керимов.

Серебряные награды завоевали сахалинцы в командных соревнованиях юношей до 15 лет (рапира). Отличились Родион Чаленко (тренеры Леонид Ким и Сергей Егоров), Артур Авакян (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов), Вячеслав Хан (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким) и Тимофей Масюков (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким).

А команда юниорок до 15 лет (рапира) взметнулась на третью ступень пьедестала почета. В ее составе выступали Василиса Сидоренко (тренеры Леонид Ким и Ю Ми Ким), Яна Брюхова (тренеры Леонид Ким и Анастасия Ким), Софья Макухина (тренеры Леонид Ким и Расул Керимов).

Боксеры Парамушира завоевали три медали на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском состоялся популярный в регионе Фестиваль единоборств, посвященный памяти Анатолия Панасенко. Среди его участников были спортсмены из Северо-Курильска.

Островитяне выступали в соревнованиях по боксу и сумели завоевать три награды. Максим Гордин занял первое место в возрастной группе юношей 2010 – 2011 г. р. Тимофей Герасименко (2007 – 2008 г. р.) и Матвей Подберезкин (2012 – 2013 г. р.) – серебряные призеры. Тренирует северо-курильчан Виктор Викторович Панасенко.

Фото СОК «Косатка» Северо-Курильска.