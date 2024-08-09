Сахалинские тхэквондисты завоевали 64 медали на турнире в Китае

IX Открытый международный турнир по тхэквондо «KUKKIWON CUP» прошел в Китае. Участие в крупнейших соревнованиях приняли более 3500 спортсменов. Сахалинскую область представляли 23 спортсмена под руководством тренеров Сергея Ли, Григория Черных и Владимира Матвиенко, сообщила пресс-служба министерства спорта региона.

– Наши тхэквондисты показали себя с самой лучшей стороны. Достойно выступили, порой занимая весь пьедестал. В состав сахалинской сборной вошли спортсмены из Корсакова и Южно-Сахалинска, – отметили представители островного региона.

На турнире тхэквондисты соревновались в личных и командных поединках (керуги), а также в техническом комплексе пхумсэ.

В индивидуальных выступлениях пхумсэ первые места завоевали Татьяна Воропай, Полина Сапунова, Артур Подымако, Платон Пак, Кира Эм и Диана Пак, вторые места у Виктора Сона, Дениса Чо, Максима Ли, Се Хи Су и Алины Башмаковой, третьими стали Владислав Кузнецов, Иван Жук, Тимофей Тхагапсов, Александр На, Виктория Ильина, Мирослава Честнова, Владимир Соколов, Дмитрий Ким, Глеб Черкасов и Вячеслав Ким.

В командных выступлениях «тройки» сахалинцы завоевали одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые награды. В командных выступлениях «двойки» они заняли два первых, одно второе и пять третьих мест.

Успешно островные тхэквондисты выступили в спаррингах. Золотые медали соревнований выиграли Артур Подымако, Дмитрий Ким, Диана Пак, Вячеслав Ким, Максим Ли, Се Хи Су, Иван Жуков, Тимофей Тхагапсов, Виктория Ильина, Владислав Шпагин и Глеб Черкасов, серебро у Платона Пака, Алины Башмаковой, Владислава Кузнецова, Дениса Чо, Татьяны Воропай и Полины Сапуновой, бронзовые награды у Киры Эм, Виктора Сон, Артёма Шевченко, Александра На, Мирославы Честновой и Владимира Соколова.

Еще три серебряных медали завоевали сахалинцы в техническом комплексе-3 в командном спарринге.