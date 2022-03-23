Сахалинские туристические компании пригласили на острова гостей международной выставки и поговорили о тенденциях развития отрасли

28-ая туристическая выставка MITT завершилась в столице страны. Девять островных компаний, предоставляющих услуги для путешественников, бесплатно презентовали свои услуги на объединенном стенде Сахалинской области. Площадку с красотами островов организовал региональный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) совместно с туристско-информационным центром.

– Стенд вызвал большой интерес посетителей выставки и можно с уверенностью сказать, что с популяризацией сахалинского туризма наши компании справились на все 100%. Хочется отметить, что подобные выставки помогают представителям бизнеса найти партнеров, новые контакты и связи. И наши специалисты постарались оказать компаниям полное сопровождение при подготовке и во время мероприятия, – рассказала ведущий специалист регионального ЦПЭ Кира Власенко.

В рамках деловой программы выставки прошел форум лидеров туристической сферы. Он объединил владельцев компаний, отелей, представителей власти для обсуждения стратегических вопросов развития отрасли. По итогам выставки Сахалинская область получила диплом в номинации за «Лучший видеоролик регионов России». А руководители островных организаций нашли новых клиентов и партнеров.