Сахалинские туроператоры не дадут заскучать на новогодних праздниках

Каникулы – не повод сидеть под ёлкой с тазиком оливье. Тем более, когда впереди целых 11 выходных дней. Поэтому важно продумать развлечения на первые дни нового года: прогулки по паркам, катание на коньках и санках не займут много времени.

Казалось бы, сезон экскурсий давно окончен. Но сахалинские туроператоры продолжают работу и много чего готовы предложить.

Снегоходы – один из главных компонентов активного зимнего отдыха. Гиды готовы отвезти желающих на различные направления: горы Быкова и Почтовая, Мицульский хребет, мысы Великан и Евстафия… Даже есть маршрут «5 озёр», где можно промчаться вдоль озёр Хвалисекое, Хазарское, Тунайча, Русское и Донецкое. Один снегоход рассчитан на двух взрослых и одного ребёнка до 10 лет. Перед каждым заездом обязательный инструктаж. Можно занять место за инструктором или в санях.

Драйв, снег в лицо, дружное «пение» хасок и лаек – это всё можно ощутить во время катания на собачьих упряжках. Вас познакомят с профессиональными ушастыми марафонцами и призёрами, с ветерком прокатят по заснеженному лесу на упряжке до 6 собак. Не стоит переживать, все они ласковые с детьми и взрослыми. Стандартная поездка на собачьей упряжке от 1,2 до 5 километров. Если же хочется во всю почувствовать скорость четвероногих, то можно отправиться в экспедицию на 20 километров. В индивидуальном путешествии вы насладитесь красотой зимнего леса, прокатитесь по замёрзшему озеру, где сделаете привал с травяным чаем.

Если же вам ближе спокойные прогулки, то конные клубы предлагают прокатиться по заснеженному лесу или у морского побережья. Тренеры подберут подходящего скакуна и научат держаться в седле. Вам останется только наслаждаться прогулкой.

Конечно, лыжи и сноуборд – лучшие друзья большинства сахалинцев зимой. Если наскучило покорять подготовленные склоны «Горного воздуха», можно воспользоваться услугой фрирайда. Опытные инструктора построят маршрут с учётом вашего уровня езды на сноуборде и лыжах. На вершины гор вас доставят на снегоходах, связь поддержат по радиосвязи. За день можно отсюда спуститься от 4 до 8 раз. Главное, чтобы с погодой повезло.

Зимой бухта Тихая превращается в сказку с ледяными водопадами до 30 метров длиной. Это замёрзшие ручьи, стекающие со склонов хребта Жданко. И эта хрустальная сказка растягивается на десятки метров. А по пути в бухту можно насладиться морскими пейзажами.

Некоторые туроператоры предлагают отправиться в трекинговые путешествия. Горы Юнона, Луга, Острая, Российская и зимой выглядят восхитительно. А снег придаёт им сказочности.

Если же хочется побывать в труднодоступных местах, то вас доставят на мысы Птичий, Кузнецова и гору Коврижка. Проходимый вездеход без проблем проедет по заснеженным дорогам и заледенелому морскому берегу. А от невероятного пейзажа захватит дух.

Конечно, путешествия не ограничиваются лишь Сахалином. Можно улететь на несколько дней на Итуруп. Гиды проведут для вас обзорную экскурсию по Курильску, свозят в бухту Оля, на вулкан Баранского и кипящие озёра, залив Касатка, лавовое плато Янкито, в пещеру Чёртовой скалы…

Кроме того, есть ещё зимняя подлёдная рыбалка и крабалка. Местный народ этим не удивишь, а приезжим будет в диковинку. В общем, выбрать есть из чего. И Новый год можно встретить ярко. Более подробная информация о предложениях туроператоров на сайте Сахалинского туристско-информационного центра.

Наталья ДЕСЯТОВА.