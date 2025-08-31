Сахалинские тяжелоатлеты завоевали три медали на спартакиаде молодёжи России

Три островных атлета показали яркий результат в финале VI Спартакиады молодёжи России по тяжёлой атлетике в Краснодарском крае. Вероника Мазалова и Глеб Отпущенников поднялись на высшую ступень пьедестала в своих весовых группах, а Сергей Девяшин стал обладателем бронзовой награды.

Соревнования проходили с 26 по 30 августа в селе Сукко. Вероника Мазалова одержала победу в группе до 64 кг, показав 80 кг в рывке и 99 кг в толчке (общий результат – 179 кг). Глеб Отпущенников взял «золото» в категории свыше 102 кг с показателями 171 кг и 210 кг соответственно (суммарно – 381 кг). Сергей Девяшин замкнул тройку призёров в дивизионе до 73 кг, набрав 273 кг по итогам двух упражнений.

В ближайших планах островных спортсменов – выступление на первенстве Европы в Албании. К подготовке к международным стартам они приступят 15 сентября на подмосковной базе в Новогорске (Московская область), сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.