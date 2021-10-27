Сахалинские вкусняшки. А что вам по душе?

Второй раз в стране проходит масштабный национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Первое творческое соревнование, проведенное осенью 2020-го, заинтересовало большую аудиторию и получило продолжение.

Наша область в этом году представила на конкурс четыре продукта

Торт «Сахалин»

Это визитная карточка острова. В новогоднюю ночь 1954 года оригинальный десерт впервые появился на столах многих сахалинцев и вот уже почти 66 лет по уникальному рецепту выпускается несколькими предприятиями только в нашей области. В классическом рецепте шоколад в центре торта по форме напоминает очертания острова Сахалин.

В те далекие годы многие торты выпускались к праздникам. Рецептура десертов разрабатывалась с октября по декабрь лабораторией областного треста хлебопекарной промышленности «Рос­главхлеб». В 2019 году в рамках ежегодной региональной выставки «Сахалинское качество» отмечалось 65-летие торта «Сахалин».

На конкурс также заявлены:

Морская капуста

Этот невероятно полезный продукт известен с XVIII века. Промысел ламинарии на Сахалине начался в 1878 году. В те времена она пользовалась большим спросом в азиатских странах, большая ее часть шла на экспорт в Китай. Из водорослей выпускают консервы и разнообразную кулинарную продукцию.

Сегодня морскую капусту можно приобрести в сухом, замороженном или консервированном виде. Под брендом «Сахалинская морская капуста» выпускаются продукты быстрого приготовления (салаты и супы на основе тонко нарезанной ламинарии с добавлением рыбы, кальмаров, креветок), чипсы, а также сыромороженая и сыросушеная продукция.

На российском рынке часто можно встретить китайскую ламинарию, культивируемую в одногодичном цикле. Однако данные сор­та значительно уступают по составу, внешнему виду и вкусовым качествам тем, что выращены в двухгодичном цикле в акватории Сахалина.

Минеральная вода «Сахалинская»

Причина ее популярности – в целебной силе. В добытой из глубокой скважины экологически чистой природной воде содержатся гидрокарбонаты, кальций, магний, нат­рий, ортоборная кислота. «Сахалинская» полезна для здоровья и имеет прекрасные вкусовые качества.

Лососевая икра

Красная икра – не менее полезный деликатес. Она богата витаминами А, D, E, белками, фосфором и кальцием, а также полиненасыщенными кислотами. Это тоже один из сахалинских брендов.

Людмила Артемова.

Вы можете поддержать #СвоеРодноеОстровное, проголосовав за наши товары, достойные продвижения на рынки субъектов федерации и за пределы страны.



Проголосовать можно до 7 ноября включительно на официальном сайте конкурса вкусы-россии.рф – https://russiantastes.ru/. Организаторы мероприятия предлагают поддержать по одному любимому продукту из трех разных регионов России. Большинством голосов определится тройка победителей в этой номинации.



По итогам национального конкурса будет создан каталог региональных брендов продуктов питания.