Сахалинские власти держат на контроле ситуацию с бензином в Холмске

аместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко провёл совещание с представителями топливного бизнеса.

Представитель ООО «Нефтегазснаб» доложил, что на АЗС запаса топлива хватит на 5 суток, на нефтебазе – на месяц. Все муниципальные контракты полностью обеспечены – автотранспорт жизненно важных служб заправляется бесперебойно. Для жителей есть ограничения – 1 тысяча литров в сутки по каждому виду топлива. По словам предпринимателя, ажиотажа среди автовладельцев на его АЗС нет.

Представитель «Нефтегазснаб» рассказал также о проблеме с отгрузкой топлива по паромной переправе Ванино – Холмск. На материке вовремя не подтверждают заявки на отгрузку, из-чего цистерны с топливом задерживают.

Зампред дал поручение региональному минтрансу, помочь Холмском предпринимателям наладить оперативную логистику.

– Правительство Сахалинской области готово оказывать поддержку предпринимателям. Но они, в свою очередь, должны обеспечивать бесперебойную работу заправок. Холмский район – не единственный, где нет заправок сетевых «Роснефти». Но только там периодически возникает проблема с нехваткой бензина. Будем разбираться в этом вопросе более детально с привлечением контролирующих органов, – сказал Владимир Сидоренко.

Отметим, что основным предприятием, которое занимается оптовыми продажами топлива в Сахалинской области, является ООО «Роснефть-Востокнефтепродукт». Как сообщили представители компании, запасы топлива созданы, как минимум, на две недели. Перебоев с поставками нет. Частные АЗС через биржу могут закупить бензин всех марок и дизельное топливо в необходимом количестве, сообщает пресс-служба регионального правительства.