Сахалинские власти примут обращения жителей с нарушениями слуха

Прием слабослышащих граждан по личным вопросам пройдет 23 сентября в Южно-Сахалинске. Организатором приема выступила региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Встречи состоятся в штабе общественной поддержки партии. В этот день приемы слабослышащих граждан проведут во всех регионах России.

Обращения жителей примут руководители и специалисты региональных министерств социальной защиты, здравоохранения, образования, а также управления жилищной политики Южно-Сахалинска. На встрече будет присутствовать сурдопереводчик.

Консультации состоятся с 10:00 до 12:00 по адресу: Южно-Сахалинск, улица Дзержинского, 40/1. Телефон для справок: 8 (4242) 500-090. Записываться не обязательно, можно прийти в указанное время.

Также можно прислать обращения в аккаунты приемной Медведева в социальных сетях, обязательно указав ФИО, место проживания и контактный номер телефона:

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