Сахалинские водители устроили патриотический автопробег

Старт мероприятию был дан в Южно-Сахалинске. Колонна из 260 автомобилей, украшенных российскими флагами и патриотической символикой, отправилась на аэродром Пушистый. Там их ждали полевая кухня, конкурсы, интерактивные площадки, возможность передать гуманитарную помощь, оказать финансовую поддержку и отправить письмо солдату.

В пользование сахалинским бойцам торжественно были переданы шесть специально подготовленных автомобилей: багги для штурмовых подразделений, «Соболь» повышенной проходимости для медицинского взвода, УАЗы и «Нивы» – для разведки и выполнения боевых задач.

В торжественной обстановке прошло вручение благодарственных писем и наград волонтёрам. Благодаря им бойцы 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады регулярно получают вещи, продукты и медикаменты.

Супруги Иван и Татьяна Рыкуновы награждены медалями «За помощь фронту». С 2022 года они занимались изготовлением свечей и сушкой супов в составе движения «СахалинСвоихНеБросаем». А теперь организовали группу «Сахалин. Надёжный тыл» и отправили на СВО около 100 тонн гуманитарного груза.

Татьяна – анестезиолог-реаниматолог областной больницы, Иван тоже медик. Поэтому и волонтёрство у них с медицинским уклоном: закупают лекарства, комплектуют точечные заказы по запросам фельдшеров. По словам Ивана, иногда приходится «охотиться» по всему городу за тем или иным лекарством, чтобы отправить его в достаточном количестве.

Помимо этого, Татьяна и Иван передали сахалинским бойцам подготовленный автомобиль, закупили генераторы, спутниковый интернет Starlink. Формируют посылки с бытовой химией и гигиеническими принадлежностям. В их квартире оборудован настоящий склад. Люди приносят им вещи, сладости, лекарства и многое другое, чем готовы поделиться.

Информацию о всех покупках и отправках Рыкуновы публикуют в их Telegram-канале «Сахалин. Надёжный тыл».

– Лично для меня медаль означает гордость за проделанную работу, – поделился Иван. – Это награда не только нам, но и всему коллективу, кто работает вместе с нами. Я рад, что нас заметили, увидели и оценили. Конечно, было неожиданно… Но очень ценно.

Анастасия КАРАМУШКИНА.